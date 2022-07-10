شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية كتم الرسائل وإرسالها لمستخدم خلال مكالمة جماعية على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما كانت هناك عدة حالات في المكالمات الجماعية أو الاجتماعات التي عقدت عبر مكالمات واتس آب الجماعية، حيث احتاج أحد المشاركين أو كلاهما لإنهاء بعض المهام الشخصية دون كتم صوت الميكروفون، حيث قد تنتج هذه الحسابات غير المكتومة صدى أثناء المكالمات النشطة في ظروف أخرى.

لكن يحتوي واتس آب على ميزة تسمح للمستخدمين الفرديين بكتم صوت مشاركين معينين، من أجل تحسين التجربة العامة للمكالمات الجماعية، وفي النهاية، سيمنح واتس آب كل مستخدم في المجموعة تحكما ديناميكيا أكثر.

1. على جهاز Android أو iOS الخاص بك، افتح واتس آب، إذا كنت بالفعل في مكالمة جماعية، فانتقل إلى الخطوة الثانية.

2. اضغط مع الاستمرار على شارة الملف الشخصي للمستخدم الذي تريد كتمه أو إرسال رسالة من مربعات ملف تعريف مستخدم المجموعة.

3. اختر خيار "كتم الصوت".

4. حدد "رسالة" لإرسال رسالة نصية إلى المستخدم.

يسمح الاتصال الجماعي عبر واتس آب لما يصل إلى 32 مستخدمًا بالاتصال الصوتي ببعضهم البعض دون أي تكلفة. أول جهة اتصال مدرجة في شاشة المكالمة الصوتية الجماعية على واتس آب عندما تتلقى مكالمة ستكون هي الشخص الذي أضافك.

وتعرض شاشة المكالمات الصوتية الجماعية الواردة في واتس آب المشاركين الموجودين حاليًا في المكالمة، سيظهر سجل المكالمات الصوتية الجماعية ضمن علامة تبويب المكالمات، كما يمكن رؤية المشاركين في المكالمة بشكل فردي من خلال النقر على سجل المكالمات، إذا فاتتك مكالمات لا تزال نشطة، فيمكنك الانضمام إليها أيضًا.