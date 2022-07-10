شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Signal يضيف ميزة جديدة لمستخدمى أندرويد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تطبيق المراسلة المعتمد على التخزين السحابي Signal ميزة عرض سلسلة الرسائل، وذلك لمستخدمي أندرويد، ما يتيح لهم رؤية جميع الردود على رسالة في مكان واحد، وعلى الرغم من أنه، على غرار WhatsApp و Telegram، يمكنك الرد على الرسائل الفردية على Signal، فقد تشعر بالإحباط لأن الرسائل والردود تبدأ في التراكم ويصبح من الصعب متابعة المحادثة.

ولإصلاح ذلك يأتي تحديث Signal الأخير مع عرض محادثة اختياري مترابط، وبعد التحديث ، سيرى المستخدمون زرًا جديدًا بجوار الرسالة التي تلقت ردودًا متعددة، وسينقلك النقر على الزر إلى عرض منظّم يجمع فقط الإجابات على هذه الرسالة المعينة، وفي الوقت الحالي، لن تكون قادرًا على إضافة أي رد إلى سلسلة الرسائل ويجب أن تخرج فعليًا خارج السلسلة لإرسال رد آخر على الرسالة الأصلية ، وهو أمر قد يتغير مع تحديث آخر في المستقبل.

ولقد قام Signal للتو بما قدمته التطبيقات الأخرى من قبل. Apple، على سبيل المثال، جلبت ميزة مماثلة لعرض خيط مخصص إلى iMessage قبل عامين، وتمامًا مثل Telegram ، حصل Signal على روبوت محادثة جديد مع تحديثه.

وسيكون جزءًا من قائمة الدردشة الخاصة بالمستخدم وإبلاغه بالميزات الجديدة التي يتم إطلاقها مع كل تحديث جديد عبر الإشعارات المكتومة. في حالة عدم رغبتك في ذلك، فلديك خيار حظره.