شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح تحديثا جديدا لـ Teams يتيح إضافة حتى 10 "منظمين مشاركين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بهدف جعل العمل الهجين سهلًا وبسيطًا للمستخدمين، قدمت شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا أربع ميزات جديدة إلى Teams، بما في ذلك دور "المنظم المشارك" الجديد.

وقالت الشركة إنه يمكن للمنظمين مشاركة السيطرة من خلال تعيين دور "المنظم المشارك" الجديد لما يصل إلى 10 من الحاضرين للاجتماع، وقالت الشركة في بيان: "يتمتع المنظمون المشاركون بمعظم القدرات التي يتمتع بها المنظم ، بما في ذلك إدارة خيارات الاجتماع".

وتتضمن قيود دور المنظم المشارك عدم القدرة على إنشاء غرف فرعية وإدارتها ، وإدارة تسجيلات الاجتماعات ، وعرض تقارير الحضور أو تنزيلها، ويمكن للمنظمين إضافة منظمين مشاركين من خلال خيارات الاجتماع، المدعوون فقط ضمن نفس مدة الإيجار مثل المنظم مؤهلون لدور المنظم المشارك.

وتتيح الميزات الجديدة الأخرى للمستخدمين تخصيص دعوات الاجتماعات بدعم متعدد اللغات. باستخدام هذه الميزة ، يمكنك تخصيص دعوات الاجتماعات لتضمين اللغات التي يكون مستخدموك أكثر إلمامًا بها وراحة، حيث أن تخصيص دعوات الاجتماع مع دعم متعدد اللغات "يتيح للمسئولين عرض معلومات الانضمام في دعوات الاجتماع بما يصل إلى لغتين عبر جميع أنظمة البريد الإلكتروني.

وباستخدام التحديث الجديد، يمكن لمسئولي تكنولوجيا المعلومات الآن تعطيل الوصول للكتابة إلى الدردشة للمستخدمين غير الفيدراليين والمستخدمين غير المصادق عليهم الذين ينضمون إلى اجتماعات Teams من خلال ارتباط مشترك، وقالت الشركة: "يوفر هذا طبقة إضافية من الأمان لجميع المؤسسات. قم بتعطيل الوصول للكتابة إلى الدردشة عبر PowerShell".

وأضاف: "يمكنك أيضًا القيام بذلك من خلال بوابة الإدارة ضمن - الدردشة في الاجتماعات - السياسة - قم بتشغيلها للجميع باستثناء المستخدمين المجهولين. يمكن تطبيق هذا الإعداد على مجموعة فرعية أو جميع المستخدمين المستأجرين"، وبمجرد تعيين هذا بواسطة مسؤول تكنولوجيا المعلومات، لا يمكن لمنظم الاجتماع تجاوز هذا الإعداد من خلال خيارات الاجتماع.