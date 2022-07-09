شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا ناسا غير راضية عن رواد الفضاء الروس بالمحطة الفضائية الدولية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقدت وكالة ناسا في بيان نادر رواد الفضاء الروس على متن محطة الفضاء الدولية للاحتفال بالاستيلاء على منطقة شرق أوكرانيا، أثناء وجودهم في الفضاء، وقالت ناسا في بيان إنها "توبخ بشدة استخدام محطة الفضاء الدولية لأغراض سياسية لدعم (الحرب) ضد أوكرانيا، والتي تتعارض بشكل أساسي مع الوظيفة الأساسية للمحطة بين الدول الـ 15 المشاركة الدولية لتطوير العلوم وتطوير التكنولوجيا للأغراض السلمية"، ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

ويأتي ذلك بعد أن نشرت وكالة الفضاء الروسية يوم الإثنين صورًا لروادها الثلاثة وهم يرتدون أعلام جمهورية لوهانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية - الجمهوريات المعلنة ذاتيًا في المناطق الانفصالية في أوكرانيا التي لم تعترف بها سوى روسيا والدول المستقلة كدولتين مستقلتين، وقال إن الاستيلاء على المنطقة كان "يوم تحرير للاحتفال على الأرض وفي الفضاء"

تعمل وكالة ناسا وشركة الفضاء الروسية روسكوزموس بشكل مشترك على تشغيل محطة الفضاء الدولية، و يضم مختبر الفضاء الذي يدور في المدار حاليًا رائدا فضاء روسيان ورائد فضاء أوروبي وأربعة أمريكيين، ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا ، في 24 فبراير من هذا العام، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، ومع ذلك ، تعهد كلا البلدين بمواصلة الشراكة.

وفي وقت سابق من هذا العام ، قالت كاثي لوديرز، المديرة المساعدة للعمليات الفضائية في وكالة ناسا، إنه على الرغم من الحرب والتوترات على الأرض، لا تزال ناسا ونظرائها الروس "يتحدثون معًا. ما زلنا نتدرب معًا. ما زلنا نعمل معًا من الواضح أننا نتفهم الوضع العالمي ومكانه، ولكن كفريق مشترك ، تعمل هذه الفرق معًا".

وأضافت: "من الواضح أننا بحاجة إلى مواصلة مراقبة الوضع.. لقد عملنا في مثل هذه المواقف من قبل وكلا الجانبين يعملان دائمًا بشكل احترافي للغاية ويتفهمان أهمية هذه المهمة الرائعة والاستمرار في إقامة علاقات سلمية بين البلدين في الفضاء".