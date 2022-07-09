شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف طرح تحديثات لتطبيق KakaoTalk على "بلاى ستور".. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظل آخر تحديث لبرنامج KakaoTalk، أشهر تطبيق مراسلة عبر الهاتف المحمول في كوريا الجنوبية، معلقًا لمدة أسبوع على متجر Google Play، وذلك بعد رفض عملاق التكنولوجيا Kakao الامتثال لسياسة الدفع الجديدة داخل التطبيق من Google.

ورفضت Google تطبيق Kakao لتقديم أحدث إصدار 9.8.6 من KakaoTalk لنظام Android على Google Play في 30 يونيو ، مشيرة إلى عدم امتثال Kakao للسياسة، وفقًا لـ Kakao، ويتماشى قرار Google مع سياسة الدفع الجديدة التي تم الإعلان عنها في أبريل، والتي تتطلب من مطوري التطبيقات الذين يبيعون السلع والخدمات الرقمية في سوق التطبيقات استخدام نظام الفوترة الخاص بـ Google وإزالة روابط الدفع الخارجية ، وفقًا لتقارير وكالة يونهاب للأنباء.

وفي السابق، كان العديد من مطوري التطبيقات على Google Play يوجهون المستخدمين إلى روابط خارجية للدفع للتحايل على سياسة الفوترة في Google، والتي تأخذ عمولة ضخمة من 15 إلى 30 بالمائة من عمليات الشراء داخل التطبيق، وحذرت Google من أنه ستتم إزالة التطبيقات غير الملتزمة اعتبارًا من شهر يونيو، وقد دفع هذا العديد من شركات المحتوى إلى إزالة روابط الدفع الخارجية وبدلاً من ذلك رفع أسعار المحتوى، مثل webtoons والكتب الرقمية، لتعويض التكاليف المتزايدة بسبب العمولات.

ومع ذلك، فقد قرر Kakao على ما يبدو تحدي سياسة Google ، والتي اعتبرها مجتمع التكنولوجيا المحلي على نطاق واسع انتهاكًا لقانون أعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية المنقح في البلاد، وتمت الموافقة على المراجعة ، التي تمنع مشغلي متاجر التطبيقات من إجبار المطورين على استخدام أنظمة الدفع داخل التطبيق الخاصة بهم، من قبل الجمعية الوطنية في سبتمبر من العام الماضي - ما يجعل كوريا الجنوبية أول دولة في العالم تفرض مثل هذه القيود على سياسات فوترة التطبيق الخاصة بـ Apple و Google.

ودفعت سياسة Google الأخيرة رابطة الناشرين الكورية إلى تقديم شكوى إلى لجنة الاتصالات الكورية (KCC) ، وهي هيئة تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية في كوريا الجنوبية ، متهمةً شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بانتهاك القانون وطلب تحقيق في سياسة الفوترة، وأطلقت الشرطة أيضًا تحقيقًا بعد أن قدمت مجموعة المواطنين المتحدون لسيادة المستهلك ، وهي مجموعة مدنية محلية ، شكوى رسمية ضد سياسة Google الجديدة الشهر الماضي.