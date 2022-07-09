شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية تأمين مراسلات واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج جميع مستخدمي واتساب إلى التحقق من إعدادات الأمان الخاصة بهم - حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطر، فهناك نوعان من الإعدادات الأساسية التي يجب على الجميع استخدامها.

تعد إعدادات الأمان من أفضل الطرق لصد المتسللين والمتلصصين والمجرمين.

التحقق من خطوتين

أولاً، تأكد من تشغيل التحقق على خطوتين.

إنها خطوة إضافية للتحقق من رقم هاتفك، للمساعدة في إبعاد المتسللين عن التطبيق.

يحاول المتسللون بانتظام اقتحام حسابات واتساب.

يعد سرقة حساب واتساب طريقة سهلة لكسب ثقة أصدقائك وعائلتك، مما يسمح بتنفيذ المزيد من عمليات الاحتيال وفقا لموقع ذا صن.

لتشغيل التحقق على خطوتين ، انتقل إلى الإعدادات ثم الحساب وقم بتبديل الإعداد إلى تشغيل.

يمكن أن ينقذك من هجوم اختراق مدمر.

قفل واتساب

يعد قفل واتساب بشكل منفصل بجهاز آيفون الخاص بك أمرًا مهمًا للغاية.

هذا يعني أن الأشخاص الذين يستخدمون هاتفك لا يمكنهم قراءة نصوصك.

لإعداد هذا عليك التوجه إلى إعدادات واتساب الخاصة بك.

ثم انقر فوق "الحساب" ثم "الخصوصية".

يمكنك تشغيل "قفل الشاشة" باستخدام Touch ID أو Face ID.

ستتمكن أيضًا من اختيار مدة زمنية عندما يكون المعرف مطلوبًا مرة أخرى.

كذلك عندما تذهب لفتح التطبيق، سيطلب منك مطبوعاتك أو صورة لوجهك للتحقق من أنك تقرأ محادثاتك الخاصة حقًا.

لا يزال بإمكانك قراءة الرسائل والرد عليها بسرعة في نافذة الإشعارات، وبالتالي فإن الأداة ليست مضمونة.

ستتمكن أيضًا من الرد على مكالمات واتساب.

يمكنك دائمًا تعطيل جميع معاينات الرسائل في إعدادات آيفون.