شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الأجهزة المدعومة من نظام iOS 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستصبح الملايين من طرازات آيفون "خطيرة" في غضون أشهر، ذلك لأن الطرازات القديمة جدًا لن تتلقى تحديثات أمنية، وقد لا تبدو مشكلة كبيرة لكنها قد تعرضك لخطر كبير من هجمات الاختراق.

تصدر آبل كل عام نظام iOS جديدًا تمامًا، وهو البرنامج الذي يعمل به جهاز آيفون الخاص بك.

تضيف تحديثات iOS هذه ميزات جديدة، ولكنها تتضمن أيضًا تحديثات أمان حيوية تغلق الثغرات التي يستغلها المتسللون.

آبل

في الشهر الماضي فقط أعلنت Apple عن iOS 16 في حدث WWDC 2022 ، ونتوقع أن يتم إطلاقه في سبتمبر إلى جانب آيفون 14 وفقا لموقع ذا صن.

لكن العديد من طرازات آيفون التي كانت قادرة على تشغيل iOS 15 لن تتمكن من الترقية إلى iOS 16.

هذا يعني أنهم سيبدأون في فقدان تحديثات الأمان في وقت لاحق من هذا العام.

لاتستطيع آبل دعم جميع أجهزة آيفون إلى الأبد - لذلك غالبًا ما تفقد طرز آيفون القديمة جدًا إمكانية الوصول إلى التحديثات.

في بعض الأحيان لا تتمتع أجهزة آيفون القديمة هذه بالقدرة على دعم الميزات الجديدة، أو لا يستخدمها عدد كافٍ من الأشخاص لضمان تقديم تحديث.

الآن سيتم قطع iPhone 6S و iPhone 7 والجيل الأول من iPhone SE بواسطة آبل.

كانت هذه الهواتف متوافقة مع نظام التشغيل iOS 15.5 الحالي، لكنها لن تحصل على نظام التشغيل iOS 16.

إذا كنت تستخدم أجهزة iPhone أقدم من ذلك، فأنت مقطوع بالفعل، لذا يجب عليك الترقية إلى طراز أحدث على الفور.

فيما يلي القائمة الكاملة لأجهزة iOS 16 المدعومة:

آيفون 13

آيفون 13 ميني

آيفون 13 برو

آيفون 13 برو ماكس

آيفون 12

آيفون 12 ميني

آيفون 12 برو

آيفون 12 برو ماكس

آيفون 11

آيفون 11 برو

آيفون 11 برو ماكس

آيفون Xs

آيفون XS ماكس

هاتف آيفون XR

آيفون X

آيفون 8

آيفون 8 بلس

آيفون SE (الجيل الثاني أو أحدث