شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" يطلب من الموظفين عدم التغريد عن صفقة إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إشعار إيلون ماسك إلى "تويتر" بأنه يريد الخروج من صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء الشركة، تم توجيه الموظفين بعدم التعليق علنًا على الصفقة، وتنص مذكرة داخلية من المستشار العام في تويتر نقلها موقع The Verge على أنه يجب على الموظفين "الامتناع عن التغريد أو التجاهل أو مشاركة أي تعليق حول اتفاقية الاندماج".

وتشير الملاحظة إلى حقيقة أن الدمج مسألة قانونية مستمرة، ويزعم فريق ماسك أن الشركة "فشلت أو رفضت تقديم" معلومات حول عدد الروبوتات على نظامها الأساسي"، وأعلن مجلس إدارة تويتر أنه يقاضي ماسك لضمان تنفيذ الصفقة على النحو المتفق عليه في الأصل.

بعد نشر الأخبار عن رغبة ماسك في الخروج من الصفقة، سارع موظفو تويتر إلى نشر بعض التغريدات المضحكة حول الموقف. قام أحدهم بالتغريد بأنه "ألغى الرهن العقاري من جانب واحد" وكان سعيدًا لأنه لم يعد مضطرًا لدفعه بعد الآن، مشيرًا إلى حقيقة أنه من غير الواضح تمامًا ما إذا كان بإمكان ماسك أن يقول "لا" ويذهب بعيدًا. أشارت تغريدة أخرى إلى رحلة للموظفين إلى ديزني تم إلغاؤها كإجراء لخفض التكاليف بعد الإعلان عن صفقة ماسك.

إليك المذكرة التي أرسلها شون إدجيت المستشار العام لتويتر إلى الموظفين يوم الجمعة:

تلقينا اليوم إشعارًا بالإنهاء المزعوم من إيلون ماسك، وأصدر مجلس إدارة تويتر البيان التالي ردًا (راجع تغريدة رئيسنا بريت تايلور هنا):

يلتزم مجلس إدارة تويتر بإغلاق الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع السيد ماسك ويخطط لمتابعة الإجراءات القانونية لإنفاذ اتفاقية الاندماج. نحن على ثقة من أننا سننتصر في محكمة ديلاوير. "

نظرًا لأن هذه مسألة قانونية مستمرة ، يجب عليك الامتناع عن التغريد أو التجاهل أو مشاركة أي تعليق حول اتفاقية الاندماج. سنستمر في مشاركة المعلومات عندما نتمكن من ذلك ، ولكن يرجى العلم أننا سنقتصر على ما يمكننا مشاركته في الوقت الحالي.