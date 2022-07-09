شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. ناسا تصدر قائمة بالأجرام السماوية الأولى لـ"تلسكوب" جيمس ويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وكالة ناسا اليوم قائمة بالأهداف السماوية التى سيتم الكشف عنها الأسبوع المقبل عندما تنشر الوكالة أول صور ملونة كاملة التقطتها تلسكوب جيمس ويب الفضائى أو JWST تشمل الأهداف المجرات والسدم وكوكبًا عملاقًا خارج نظامنا الشمسي.

وJWST هو مرصد الفضاء السحيق الجديد الهائل التابع لوكالة ناسا ، والذى تم إطلاقه فى يوم عيد الميلاد عام 2021. يحتوى المرصد الذى يحتوى على مرآة كبيرة مطلية بالذهب تمتد على أكثر من 21 قدمًا على تحويل مجال الفيزياء الفلكية من خلال جمع الضوء من النجوم الأولى والمجرات التى تشكلت مباشرة بعد الانفجار العظيم.

إنه مصمم أيضًا لدراسة الأجسام فى جميع أنحاء الكون بتفاصيل غير مسبوقة ، مما يمنحنا نظرة ثاقبة لنظامنا الشمسى البعيد، والكواكب خارج جوارنا الكونى ، والكويكبات ، والنجوم الغريبة فى أعمق مناطق الفضاء، وأكثر من ذلك حسبما نقل موقع The verege.

للحصول على صورها الأولى، لاحظ JWST هذه الأجسام المستهدفة ومناطق الفضاء لمدة 120 ساعة ، وجمع ما قيمته خمسة أيام من البيانات. حتى الآن ، لم نكن نعرف الكثير عن ماهية الصور الأولى لـJWST ، على الرغم من أننا حصلنا على بعض التلميحات من قيادة ناسا.

كشف توماس زوربوشن، المدير المساعد للعلوم فى ناسا ، أننا سنرى الضوء من الغلاف الجوى لكوكب خارج نظامنا الشمسى، المعروف باسم كوكب خارج المجموعة الشمسية.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون إن إحدى الصور هى "أعمق صورة لكوننا تم التقاطها على الإطلاق".

وتابع:"ندرس هذه الوجهات ذات المساحات العميقة قبل أن نراها بتفاصيل حية". "يمكننا الدراسة فى هذه الوجهات الموجودة فى الفضاء السحيق قبل أن نراها بتفاصيل حية الأسبوع المقبل. (فى حالة كوكب خارج المجموعة الشمسية ، نتوقع أن نحصل على لمحة عن طيفه ، وانهيار الضوء فى غلافه الجوي.) وكالة الفضاء الكندية ، ومعهد علوم تلسكوب الفضاء ، الذى يشرف على عمليات وعلوم JWST".

وفقا لموقع ذا فيرج التقني، الأهداف التى رأيناها من قبل ، وذلك بفضل الصور التى تم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل الفضائى سلف جيمس ويب. لكن مرآة JWST أكبر بثلاث مرات من مرآة هابل. بالإضافة إلى ذلك ، يقع JWST على بعد حوالى مليون ميل من الأرض ، بينما يقع هابل فى مدار أرضى منخفض. بالمقارنة مع صور هابل ، يجب أن تكون صور JWST أكثر تفصيلاً.

الاهداف والأوصاف الموجزة التى قدمتها وكالة ناسا:

سديم كارينا: هو أحد أكبر السدم وأكثرها سطوعًا فى السماء ، ويقع على بعد حوالى 7600 سنة ضوئية فى كوكبة كارينا الجنوبية. السدم عبارة عن حضانات نجمية تتشكل فيها النجوم. سديم كارينا هو موطن لكثير من النجوم الضخمة ، أكبر بعدة مرات من الشمس.

و (طيف) ب WASP-96 هو كوكب عملاق خارج نظامنا الشمسى ، يتكون أساسًا من الغاز. يقع الكوكب على بعد حوالى 1150 سنة ضوئية من الأرض ، ويدور حول نجمه كل 3.4 يوم. تبلغ كتلة كوكب المشترى حوالى نصف كتلة كوكب المشترى ، وتم الإعلان عن اكتشافه فى عام 2014.

السديم الدائرى الجنوبي: الحلقة الجنوبية أو سديم "ثمانية انفجارات" ، هو سديم كوكبى - سحابة غازية متوسعة تحيط بنجم محتضر. يبلغ قطرها حوالى نصف سنة ضوئية وتقع على بعد حوالى 2000 سنة ضوئية من الأرض.

و Stephan’s Quintet: هو على بعد حوالى 290 مليون سنة ضوئية ، تقع Stephan’s Quintet فى كوكبة Pegasus. وهى معروفة بكونها أول مجموعة مجرات مضغوطة تم اكتشافها على الإطلاق فى عام 1877. أربع من المجرات الخمسة داخل الخماسية محبوسة فى رقصة كونية من اللقاءات القريبة المتكررة.

و SMACS 0723: تضخم مجموعات المجرات الأمامية الضخمة وتشوه ضوء الأجسام الموجودة خلفها ، مما يسمح برؤية ميدانية عميقة لكل من مجموعات المجرات البعيدة للغاية والضعيفة جوهريًا.

من المقرر أن تكشف وكالة ناسا عن الصور فى 12 يوليو الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.