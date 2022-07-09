شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحرير وإلغاء إرسال الرسائل على جهاز آيفون باستخدام iOS 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط كل الجدل حول الفقاعة الخضراء والفقاعة الزرقاء، تركز آبل على تحسين iMessage مع كل تحديث لنظام iOS، مع نظام التشغيل iOS 16 تضيف الشركة مجموعة من الميزات الجديدة إلى خدمة المراسلة الخاصة بها. اثنان من أهم الإضافات القادمة إلى iMessage هما القدرة على تحرير الرسائل وإلغاء إرسالها.

والجدير بالذكر أن آبل تحد من القدرة على تحرير الرسائل وإلغاء إرسالها لمدة 15 دقيقة، وهو وقت كافٍ للاستفادة من هاتين الميزتين. ومع ذلك إذا كان لديك صديق لديه هاتف أندرويد ، فلن يحالفك الحظ لأن هذه الميزات مقصورة على مستخدمى آبل.

إليك كيفية تعديل الرسائل وإلغاء إرسالها باستخدام iMessage فى iOS 16.

كيفية تحرير رسالة فى iOS 16

ربما كانت لديك حالات قمت فيها بإرسال رسالة بها خطأ إملائى واضطررت إلى إرسال رسالة أخرى لتصحيح هذا الخطأ المطبعي. قد تكون هذه عملية من خطوتين بالنسبة لك ولكن إذا كنت مثلي، فربما يتعين عليك إرسال رسالة ثالثة لتصحيح الأخطاء الإملائية فى أول رسالتين.

بفضل iOS 16 يمكنك الآن تعديل هذا الخطأ المطبعى داخل الرسالة نفسها.

الخطوة 1: افتح تطبيق الرسائل.

الخطوة 2: حدد محادثة موجودة أو ابدأ محادثة جديدة.

الخطوة 3: اكتب رسالتك وأرسلها.

الخطوة 4: حدد الرسالة مع الاستمرار للكشف عن قائمة منبثقة.

الخطوة 5: حدد تحرير.

الخطوة 6: ستحصل على خيار كتابة الرسالة مرة أخرى. قم بإجراء أى تعديلات ضرورية.

الخطوة 7: حدد علامة الاختيار الزرقاء.

مثل تليجرام سوف يخطرك iMessage من خلال إظهار علامة "محرر" أسفل الرسالة التى قمت بتحريرها ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه - لكى تظهر التغييرات - يجب أن يكون المستلم أيضًا على نظام التشغيل iOS 16 إذا قمت بتحرير رسالة تم إرسالها إلى شخص ما باستخدام نظام التشغيل iOS 15 أو أقدم ، فسترى الرسالة المعدلة كرسالة منفصلة .

كيفية إلغاء إرسال رسالة فى نظام iOS 16

هناك أيضًا أوقات قد ترسل فيها رسالة فى الدردشة الجماعية الخاطئة. فى مثل هذه الحالات يتيح لك iOS 16 إلغاء إرسال هذه الرسائل فى غضون 15 دقيقة من إرسالها.

الخطوة 1: افتح تطبيق الرسائل.

الخطوة 2: حدد محادثة موجودة أو ابدأ محادثة جديدة.

الخطوة 3: اكتب رسالتك وأرسلها.

الخطوة 4: حدد الرسالة مع الاستمرار للكشف عن قائمة منبثقة.

الخطوة 5: حدد تراجع عن الإرسال.

عند القيام بذلك ستختفى الرسالة. سيرى المستلم رسالة حالة توضح أن الرسالة لم يتم إرسالها من قبل المرسل. مرة أخرى لا يحدث هذا إلا إذا كان الشخص الذى تتحدث معه لديه أيضًا نظام iOS 16. إذا كان المستخدم على الطرف الآخر لا يعمل بنظام iOS 16 ، فلن تكون الرسالة غير مرسلة له.