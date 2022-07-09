شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن مقاضاة تويتر لـ إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غرد رئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلور بعد تصريح فريق ماسك القانوني للخروج من الصفقة في ملف لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات أن الشركة ستلجأ إلى القضاء قائلا: "نحن على ثقة من أننا سننتصر في محكمة ديلاوير." وذلك لإنقاذ صفقة تقدر قيمتها بـ44 مليار دولار.

إذا كنت تتابع التقلبات والمنعطفات في هذه الصفقة، فليس من المستغرب أن يخطط تويتر لخوض معركة، بعد فترة وجيزة من قول ماسك إنه سيشتري Twitter ويأخذها بشكل خاص، بدأ في وضع الأساس لسبب قدرته على التراجع، مدعيًا أن تويتر لم يكن صريحًا بشأن عدد الروبوتات على المنصة. أصر تويتر على ماسك والجمهور أن لديه روبوتات تحت السيطرة وأنه يعتزم فرض اتفاقية الاندماج.

عندما وقع ماسك وتويتر الصفقة لأول مرة، اتفق الجانبان على دفع مليار دولار رسوم إنهاء في حالة انسحاب أي منهما لأسباب محددة. وافق ماسك على دفع الرسوم إذا لم يكن قادرًا على تأمين التمويل الذي يحتاجه لإكمال عملية الاستحواذ - وهو ما لم يفعله حتى الآن. ووافق تويتر على دفع الرسوم إذا وجد مشترًا آخر أو أوصى مجلس إدارته بأن يصوت المساهمون ضد عرض ماسك.

نظرًا لأن ماسك يدعي أن تويتر انتهك شروط الصفقة من خلال عدم الإفصاح عن معلومات تجارية مهمة لأنها تتعلق بالروبوتات، فمن الواضح أنه يحاول الخروج دون دفع أي شيء. لم يتم ذكر رسوم الانفصال في التقديم المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لتحديد سبب التراجع عن الصفقة.