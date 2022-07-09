شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد تيك توك.. "يتعمد نشر تحديات قاتلة للأطفال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت دعوى قضائية رفعت ضد منصة "تيك توك" فى كاليفورنيا، التطبيق الشهير بالتعمد فى نشر مقاطع الفيديو التى تروج لتحديات قاتلة تودى بحياة الأطفال حسبما نقلت العربية نت.

وذكرت الدعوى المرفوعة أمام إحدى محاكم لوس أنجلوس الأسبوع الماضي، خوارزمية تيك توك بنشر "عن قصد وبشكل متكرر" مقاطع فيديو عن تحدى التعتيم الذى يشجّع المستخدم على خنق نفسه حتى الإغماء.

جاء ذلك نتيجة وفاة طفلتين شاركتا فى تحدى "التعتيم" إحداهما تبلغ ثمانى سنوات فى تكساس، وأخرى فى سناتها التاسعة فى ولاية ويسكونسن.

من جانبه، قال ماثيو بيرجمان، وهو محام فى مركز القانون الخاص بضحايا وسائل التواصل، الذى رفع الدعوى ضد تيك توك، إن المنصة "عليها تحمّل مسؤولية نشر المحتوى الذى ساهم فى مقتل هاتين الفتاتين الصغيرتين".

محتوى خطر

وتابع أن "تيك توك استثمرت مليارات الدولارات لتصمّم عن قصد برامج تروّج لمحتوى خطر تدرك بنفسها مدى خطورته واحتمال تسببه بوفاة مستخدمى المنصة".

ولم ترد تيك توك المملوكة لشركة "بايت دانس" التى تتخذ من الصين مقراً، بعد محاولة التواصل معها.

وتزعم الدعوى أن خوارزمية تيك توك روّجت مقاطع فيديو عن تحدى التعتيم لكل من الفتاتين اللتين توفيتا بعدما خنقتا نفسيهما، إذ استخدمت إحداهما حبلاً فيما اعتمدت الأخرى طوق كلب.

وسُجلت وفاة عدد من الأطفال فى إيطاليا وأستراليا ودول أخرى اعُتبرت مرتبطة بتحدى التعتيم.

كسر الجمجمة.. وتحدى النار

وتُقدِم تيك توك على نشر مجموعة من التحديات والترويج لها، وتستند هذه التحديات إلى تصوير المستخدمين أنفسهم وهم ينفذون أعمالاً معينة تنطوى أحياناً على خطورة كبيرة.

ومن بين هذه التحديات، تطرقت المستندات القضائية إلى تحدى كسر الجمجمة الذى يركل فيه شخصان رجلى ثالث أثناء قفزه، مما يؤدى إلى وقوعه.

كما ذكرت المستندات القضائية كذلك تحدى كورونا الذى يستند إلى لعق أغراض عشوائية وأسطح فى الأماكن العامة خلال فترة الجائحة، بالإضافة إلى تحدى النار الذى يغمّس فيه الشخص أغراضًا بسائل قابل للاشتعال ما يؤدى إلى اشتعال النيران بحاملها.

وطلبت الدعوى من القاضى أن يأمر تيك توك بوقف ربطها الأطفال بخوارزميتها وترويجها للتحديات الخطرة، بالإضافة إلى دفعها تعويضات لم تحدد قيمتها.