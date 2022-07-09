شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء يحذرون إيلون ماسك من معركة طويلة بسبب الانسحاب من صفقة تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت قناة CNBC الأمريكية على إعلان الملياردير إيلون ماسك تراجعه عن صفقة شراء موقع تويتر، فى ظل الخلافات المستمرة حول عدد الحسابات الزائفة على منصة التواصل الاجتماعى.

وقالت القناة فى تقرير على موقعها الإلكترونى إنه فى حين أن ماسك ربما يريد إنهاء سعيه لشراء تويتر، فإن الانسحاب ليس سهلا، بحسب ما يقول الخبراء القانونيون، ويرجحون أن يواجه ماسك معركة طويلة فى الفترة القادمة مع تويتر، والتى يمكن أن تستغرق أشهر لحلها.

وقالت آن ليبتون، أستاذ حوكمة الشركات فى كليوة تولين للقانون، إن مجلس إدارة تويتر فى وضع صعب للغاية، فليس باستطاعتهم أن يقولوا، حسنا دعنا نتجنب الألم وسنسمح لك يا إيلون بخفض سعر السهم 20 دولار، أو سنقوم بتسوية الأمر وسنوافق على إلغاء الاتفاق إذا دفعت فقط مليار دولار رسوم كسر الاتفاق.

وأكدت أن تويتر ليس فى موقف يمكنه من القيام بذلك.

وأضافت أن فعل ذلك يخاطر برفع مساهمى تويتر دعوى قضائية، وقد فعلوا ذلك بالفعل ضد الشركة وإيلون ماسك نفسه بشأن تلك الصفقة الفوضوية.

وأوضحت ليبتون أن اتفاقيات الإندماج يصعب للغاية الخروج منها. وحنى الآن، يبدو أن ماسك لم يقدم أدلة كافية تدعم مزاعمه بأن تويتر كذب بشأن أرقام البريد العشوائى.

وقد وعد رئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلو بأن يتخذ المجلس بالفعل إجراءات قانونية ضد ماسك. وقال إن مجلس إدارة تويتر ملتزم بإنهاء العملة بالسعر والشروط المتفق عليها مع ماسك، ويخطط لمواصلة الإجراءات القانونية للمضى فى اتفاق الاندماج. وأعرب عن ثقته فى أن الحكم القضائى سيكون فى صالحهم.

وكان مايك قد وقع اتفاقا ملزم قانونا فى إبريل الماضى لشراء تويتر مقابل 54.20 دولا للسهم. ونص الاتفاق على أنه فى حال خرق أى من الطرفين للصفقة، فإنه سيطلب منه دفع رسوم تبلغ مليار دولار.