شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا انسحب إيلون ماسك من صفقة تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول إيلون ماسك رسميًا الانسحاب من اتفاقيته البالغة 44 مليار دولار لشراء تويتر، في ملف قدم مساء امسغ الجمعة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، زعم فريق ماسك أنه أنهى الصفقة لأن تويتر قدم "خرقًا جوهريًا" لاتفاقهم وقدم بيانات "خاطئة ومضللة" أثناء المفاوضات.

كتب فريق ماسك القانوني: "منذ ما يقرب من شهرين، سعى ماسك للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة" لإجراء تقييم مستقل لانتشار الحسابات المضللة أو غير المرغوب فيها على منصة تويتر ". "فشل تويتر أو رفض تقديم هذه المعلومات."

لا يزال تويتر يأمل في إغلاق الصفقة، على الرغم من محاولة ماسك الإنهاء. كتب رئيس مجلس إدارة تويتر ، بريت تايلور ، أن الشركة "ستتابع الإجراءات القانونية لإنفاذ اتفاقية الاندماج" وتشعر "بالثقة في أننا سننتصر" في المحكمة وفقا لموقع ذا فيرج التقني.

كان ماسك يمهد الطريق للتخلي عن الصفقة منذ أسابيع فقط بعد توقيعه على الاتفاقية، مدعيًا أن تويتر أصدر إحصائيات مضللة حول انتشار روبوتات البريد العشوائي على منصته. ومع ذلك فمن غير الواضح تمامًا أن ماسك يمكنه التخلي عن اتفاقيته قانونيًا لمجرد أنه غير راضٍ عن وجود رسائل غير مرغوب فيها على تويتر - وهو أمر كان بإمكانه التحقيق فيه قبل توقيع الصفقة.

في أوائل شهر (يونيو) مكنت تويتر إيلون ماسك من تلقي وتحليل كل تغريدة عند نشرها. كما حاولت الشركة باستمرار طمأنة الجمهور بأن لديها رسائل غير مرغوب فيها وروبوتات تحت السيطرة.

يوم الخميس الماضي أخبرت الصحافة أنها كانت تحظر أكثر من مليون حساب بريد عشوائي يوميًا، وفي مايو كتب رئيسها التنفيذي سلسلة طويلة حول كيفية تحديد تويتر لعدد مستخدميها من الروبوتات.

يدعي فريق ماسك أيضًا أن تويتر انتهك اتفاقهم عندما طرد اثنين من كبار المديرين التنفيذيين، وسرح جزءًا من فريق اكتساب المواهب، وأعلن تجميد التوظيف خلال الأشهر العديدة الماضية لأن الشركة لم تطلب إذنًا للخروج عن "مسارها العادي" الأعمال.

من الضروري أن يثبت ماسك أن تويتر قد انتهك اتفاقهما، لأنه لا يمكنه فقط سحب الاتفاقية الموقعة لأنه يشعر بذلك. وهناك سبب وجيه وراء رغبة تويتر في الحفاظ على الاتفاقية: كانت الصفقة مربحة لمساهمي تويتر، حيث عرضت 54.20 دولارًا للسهم الواحد، ارتفاعًا من 36.81 دولارًا أمريكيًا لآخر إغلاق. هناك أيضًا مليار دولار على الخط كرسوم تفكك سيدفعها الطرف المخطئ.

سيتعين على كل من تويتر وماسك رفع قضيتهما إلى القاضي حول ما إذا كان قد تم انتهاك الاتفاقية أم لا ، ولكن سيتعين على ماسك تلبية معايير عالية للتراجع. "عليك أن تُظهر أن هناك شيئًا فظيعًا جدًا على الجانب الآخر لن يسمح للاتفاقية بالمضي قدمًا ، ولا أعلم أنه سينجح في إقناع القضاة بأن هذا هو الحال" وفقا لكارل توبياس، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة ريتشموند.

كان استحواذ ماسك على تويتر يبدو دائمًا وكأنه أكثر من كونه محاولة حقيقية لشراء وتنمية نشاط تجاري وفقا لما نقله موقع The verege. ظهرت الصفقة في البداية بعد أن اشترى ماسك حصة 9 في المائة في تويتر (موجة شراء يبدو أنه أبلغ لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عنها في وقت متأخر) قبل الموافقة على شغل مقعد في مجلس إدارة الشركة، والشكوى من الشركة على تويتر، والتخلي في النهاية عن موافقته لشغل مقعد مجلس الإدارة.

بدا ماسك أنه يستمتع بالقدرة على وضع خطط منتجات تتمنى حول حرية التعبير واستقلال الشركة أكثر مما أراد تطوير خطة عمل متماسكة لتويتر.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز وضع ماسك أهدافًا لتويتر تحت قيادته بدت طموحة للغاية على أقل تقدير. وبحسب ما ورد أخبر ماسك المستثمرين أنه يمكن أن يضاعف كل من الإيرادات والمستخدمين أربع مرات في غضون ست سنوات. لم يكن واضحًا أبدًا ما الذي سيفعله ماسك لتحقيق ذلك.