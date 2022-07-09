شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إزالة كلمة المرور من ملف PDF والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان لديك ملف PDF يحتوي على معلومات خاصة أو سرية، فربما حاول المنشئ حماية المستند عن طريق إضافة كلمة مرور، وستحتاج إلى إدخال كلمة المرور هذه في كل مرة تفتح فيها المستند، وهي عادةً ليست مشكلة كبيرة إلا إذا وجدت نفسك تفعل ذلك كثيرًا، وإذا كان بإمكانك الاحتفاظ بالمستند آمنًا، فقد ترغب في إزالة كلمة المرور من ملف PDF بدلاً من ذلك.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، نقدم لك طريقة بسيطة لإزالة كلمة المرور من ملف PDF:

يعدالجانب السلبي الوحيد لهذه العملية هو أنك ستفقد الوصول إلى بعض الميزات الخاصة لملف PDF الخاص بك، مثل القدرة على تحديد النص ومعالجته في المستند. بدلاً من ذلك، سيتم عرض كل النص كنسخة ضوئية، لذلك لا يمكنك تحديده أو تحريره.

1. افتح ملف PDF المحمي بكلمة مرور في أي برنامج يمكنه فتح ملفات PDF، مثل متصفح الويب أو تطبيق المعاينة أو Microsoft Word.

2. اضغط فوق طباعة أو اضغط فوق رمز الطباعة.

3. في نافذة معاينة الطباعة أو نافذة إعدادات الطباعة، اختر الطابعة، ويجب أن يكون أحد الخيارات هو PDF أو Microsoft Print to PDF، اختر هذا الخيار.

4. اضغط فوق طباعة، وستحتاج إلى اختيار الوجهة لحفظ ملف PDF.

سيكون ملف PDF الجديد نسخة طبق الأصل من الملف الأصلي ولكنه لن يتضمن الحماية بكلمة مرور.