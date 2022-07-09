شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إزالة كلمة المرور من ملف PDF والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "business insider"، نقدم لك طريقة بسيطة لإزالة كلمة المرور من ملف PDF:
يعدالجانب السلبي الوحيد لهذه العملية هو أنك ستفقد الوصول إلى بعض الميزات الخاصة لملف PDF الخاص بك، مثل القدرة على تحديد النص ومعالجته في المستند. بدلاً من ذلك، سيتم عرض كل النص كنسخة ضوئية، لذلك لا يمكنك تحديده أو تحريره.
1. افتح ملف PDF المحمي بكلمة مرور في أي برنامج يمكنه فتح ملفات PDF، مثل متصفح الويب أو تطبيق المعاينة أو Microsoft Word.
2. اضغط فوق طباعة أو اضغط فوق رمز الطباعة.
3. في نافذة معاينة الطباعة أو نافذة إعدادات الطباعة، اختر الطابعة، ويجب أن يكون أحد الخيارات هو PDF أو Microsoft Print to PDF، اختر هذا الخيار.
4. اضغط فوق طباعة، وستحتاج إلى اختيار الوجهة لحفظ ملف PDF.
سيكون ملف PDF الجديد نسخة طبق الأصل من الملف الأصلي ولكنه لن يتضمن الحماية بكلمة مرور.