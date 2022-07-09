شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق إصلاح جهاز آيفون حال ظهور إشعار "لا توجد خدمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت في مكان به خدمة انترنت موثوقة، ورأيت إشعار "لا توجد خدمة" المخيف أعلى شاشة أيفون، قد يكون أمرًا محيرًا، وفيما يلي بعض الإصلاحات التي يمكنك تجربتها عندما لا تكون لديك خدمة على جهاز أيفون الخاص بك للمساعدة في استعادة تغطيتك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





تحقق من منطقة التغطية الخاصة بكتحتاج إلى التأكد من أنك في منطقة بها أبراج خلوية لمزود خدمة أيفون الخاص بك لتزويدك بالتغطية، وإذا كنت متأكدًا من أنك كذلك، فيمكنك محاولة تبديل بياناتك وإيقاف تشغيلها باتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز أيفون

2. اضغط على بيانات الجوال.

3. اضغط فوق مفتاح تبديل بيانات الجوال لتشغيلها وإيقاف تشغيلها، عندما يكون الشريط أخضر، يتم تمكين بيانات الجوال؛ وعندما يكون رماديًا، فهو ليس كذلك.

كما أنه في بعض الأحيان، قد يكون تشغيل هذا الخيار وإيقاف تشغيله كافيًا لمساعدة أيفون في العثور على الخدمة.





تحقق من تحديث إعدادات الناقلتحتوي إعدادات مشغل شبكة الجوال على بيانات مهمة حول الشبكة المحددة التي تتيح لك إجراء المكالمات والتحقق من رسائل البريد الصوتي واستخدام البيانات، ومن المهم التأكد من تحديث إعدادات مشغل شبكة الهاتف، خاصةً إذا كنت تعاني من عدم وجود خدمة.

1. الاتصال بهاتف محمول أو شبكة Wi-Fi من اختيارك.

2. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز أيفون الخاص بك.

3. اضغط على عام.

4. اضغط على حول، وفي حالة توفر تحديث، ستتمكن من القيام بذلك من هذه الشاشة.





اعد تشغيل جهاز أيفونفي بعض الأحيان، تكون إعادة تشغيل جهاز أيفون كافي لاستعادة الخدمة، ولعل السبب وراء ذلك غير مفهوم تمامًا، ولكن هذه هي التكنولوجيا.

لإيقاف تشغيل iPhone X أو إصدار أحدث، اتبع الإرشادات:

1. اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي، إما زر رفع الصوت أو زر خفض الصوت.

2. عندما يظهر شريط تمرير الطاقة، اسحب زر الطاقة الموجود بداخله إلى اليمين.

3. بعد إغلاق أيفون تمامًا، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي مرة أخرى حتى يظهر شعار أبل.

يختلف إيقاف تشغيل iPhone 8 Plus أو إصدار سابق قليلاً.

1. اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي.

2. عندما يظهر شريط تمرير الطاقة، اسحب زر الطاقة الموجود بداخله إلى اليمين.

3. بعد إغلاق أيفون تمامًا، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي مرة أخرى حتى يظهر شعار أبل.





قم بتشغيل وضع الطائرة وإيقافهيمكنك تبديل وضع الطائرة الخاص بأيفون وإيقاف تشغيله من مركز التحكم.

1. للكشف عن مركز التحكم على iPhone X أو إصدار أحدث، اسحب لأسفل من الزاوية اليمنى العليا للشاشة، وإذا كنت تستخدم iPhone 8 Plus أو إصدارًا أقدم، فاسحب لأعلى من أسفل الشاشة.

2. اضغط على أيقونة وضع الطائرة، والتي تمثلها طائرة داخل دائرة، وعندما يكون الرمز برتقاليًا، يتم تمكين وضع الطائرة؛ وعندما يتحول إلى اللون الرمادي، يتم تعطيله.