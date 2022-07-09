شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مقارنة مستندين من ملفات Word لمعرفة الاختلافات بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان لديك نسختان متشابهتان من نفس المستند، مثل مسودة مخطوطة أو عقد مع نسخة منقحة أو محررة من المستند، يمكنك استخدام ميزة مقارنة المستندات في Microsoft Word لمعرفة الفرق بينهما بالضبط، وهذه الميزة، شائعة الاستخدام بشكل خاص في مهنة المحاماة، ولكن حتى في المهن الأخرى، يمكن أن يكون هذا مفيدًا جدًا إذا لم يستخدم أحد الأطراف تعقب التغييرات في Word، وهنا نقدم لك كيفية استخدام هذه الميزة وفقا لما ذكره موقع "business insider".

تأخذ ميزة مقارنة المستندات نسختين من المستند وتعرض مستندًا ثالثًا يسهل رؤية جميع التغييرات فيه.

1. ابدأ برنامج Word وافتح مستندًا جديدًا فارغًا.

2. في قائمة الشريط، اضغط فوق "مراجعة".

3. اضغط فوق "مقارنة"، ثم في القائمة المنسدلة، اضغط فوق "مقارنة" مرة أخرى.

4. في مربع الحوار مقارنة المستندات، اختر المستندين اللذين تريد مقارنتهما، وللقيام بذلك، اضغط فوق رمز المجلد على اليسار في قسم المستند الأصلي، وحدد مستند Word، ثم افعل الشيء نفسه مع أيقونة المجلد في قسم المستند المنقح لتحديد مستند Word الذي يحتوي على التغييرات.

5. يمكنك الضغط فوق المزيد وتخصيص الإعدادات لمقارنة الملفات الخاصة بك عن طريق اختيار نوع التغييرات التي تريد رؤيتها بالضبط، وتأكد أيضًا من تحديد مستند جديد ضمن إظهار التغييرات في.

6. اضغط فوق "موافق".

يجب أن تشاهد الآن مستند Word من ثلاثة أجزاء، إليك كيفية استخدامه:

• يعرض الجزء الأوسط المستند المقارن، دمج جميع التغييرات في المستند الذي تمت مراجعته، ويمكنك تحريره حسب الحاجة.

• يعرض الجزء الأيمن المستندات الأصلية والمعدلة فوق بعضها البعض، لا يمكنك إجراء تغييرات على هذه المستندات؛ تكون مرئية كمرجع فقط، وأثناء التمرير عبر المستند، يظل الجزءان الأوسط والأيمن متزامنين ويتم التمرير معًا.

• تلخص الصفحة اليسرى كل تغيير في المستند الذي تمت مراجعته في شكل قائمة، ويمكنك الضغط فوق أي تغيير وسيقوم الجزء الأوسط والأيمن بالتمرير على الفور إلى هذا الجزء من المستند.

• يمكنك القبول، والرفض، وإجراء تغييرات إضافية، وعندما تكون راضيًا عن المستند، تأكد من حفظ هذا الملف الجديد.