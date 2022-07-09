شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام التشغيل Chrome OS يساعد فى تقليل استنزاف البطارية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيساعد نظام التشغيل Chrome من Google في نهاية المطاف على بقاء بطاريات Chromebook لفترة أطول، ولكن ليس بعد، لا يزال Chrome OS 105، الذي يتضمن الميزة الجديدة، إصدارين بعيدًا.

تعمل الميزة عن طريق التحكم في تحميل وحدة المعالجة المركزية بعلامة التبويب غير النشطة بعد 10 ثوانٍ من عدم النشاط، الإصدارات الحالية من Chrome لا تعمل إلا في وضع الخمول لعلامة تبويب بعد خمس دقائق من عدم النشاط. من خلال تقليل هذا الوقت إلى 10 ثوانٍ، وستؤدي علامات التبويب المفتوحة إلى تقليل الطلب على وحدة المعالجة المركزية، مما يعني استنزاف أقل للبطارية.

هذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يقومون بتشغيل أجهزة Chromebook الخاصة بهم مع فتح عشرات علامات التبويب عبر نوافذ متعددة، سيبدأ الطلاب والمهنيون الذين يستخدمون أجهزة Chromebook في رؤية عمر أطول للبطارية بين عمليات الشحن، لكن عليهم الانتظار.

حول أجهزة Chromebook، لاحظت علامة جديدة في إصدار تجريبي من Chrome OS 105. تعاملت العلامة مع عمليات JavaScript، وفقا لتقرير digitartlend.

"التغيير يتعلق بالاختناق واستيقاظ جافا سكريبت على صفحات الويب، وكتب حول أجهزة Chromebook على موقعها "هذه علامات تبويب قد تكون فتحتها على سبيل المثال، لكنك لا تبحث عنها بنشاط أو تتفاعل معها."

ومع ذلك ، لن يتوفر الإصدار 105 للمستخدم العادي لبعض الوقت، ويعد Chrome OS 103 الإصدار الحالي من نظام التشغيل وهو الإصدار الذي يستخدمه معظم الأشخاص، وقد يستغرق الأمر عامًا أو أكثر قبل أن تصدر Google Chrome OS 105.

حتى ذلك الحين، يمكن لمستخدمي Chromebook اتخاذ بعض الخطوات لتوفير طاقة البطارية بأنفسهم، و يمكنهم خفض سطوع الشاشة وتقليل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح. يمكنهم فصل ملحقات USB عند عدم استخدامها، والتأكد من عدم وجود تطبيقات غير مستخدمة تعمل في الخلفية.

أخيرًا، قد يكون الوقت قد حان للحصول على جهاز Chromebook جديد، وإذا كان الأمر كذلك ، تحقق من قائمة أفضل أجهزة Chromebook لعام 2022.