بسبب الحسابات المزيفة.. إيلون ماسك يلغي صفقة شراء تويتر

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر الملياردير إيلون ماسك إلغاء صفقة شراء موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بسبب مشاكل متعددة.

واتهم محامو ماسك موقع تويتر بتضليل الملياردير الأمريكي بشأن طبيعة الشركة والحسابات الوهمية، بحسب ما ذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية.

ووفقاً للصحيفة، فإن محامو ماسك أكدوا أن تويتر "يبدو أنه قدم مزاعم كاذبة ومضللة اعتمد عليها رجل الأعمال الأمريكي عند الدخول في اتفاقية الاندماج"، وذلك في تقرير مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة بين توتر وماسك تضمنت رسوم تفكيك بقيمة مليار دولار، يدفعها الملياردير إذا لم تتم الصفقة، لكن يبدو أن الإيداعات من الفريق القانوني لماسك تشير إلى أنه يعتبر الاتفاقية باطلة.

وينهي قرار ماسك حالة من الجدل قد أثيرت منذ أبريل الماضي، بعد أن قرر أغنى شخص في العالم شراء موقع "تويتر".

وقال ماسك، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه قرر عدم المضي قدمًا في الصفقة لأن تويتر فشل في تقديم معلومات كافية عن عدد الحسابات المزيفة والحسابات العشوائية.

وأكد صاحب شركة "تسلا" أنه ألغى اتفاقه البالغ قيمته 44 مليار دولار لشراء تويتر معللاً ذلك بأن شركة التواصل الاجتماعي تقاعست عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.

وما أن تم الإعلان عن الخبر، حتى انخفضت أسهم تويتر بنسبة 6% في تعاملات ما بعد الإغلاق الرسمي.

يشار إلى أن إيلون ماسك كان قد هدد بوقف الصفقة ما لم تقدم الشركة دليلا على أن الحسابات الوهمية أقل من 5 بالمئة من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي.

في حين لم يصدر عن شركة تويتر أي إعلانات أو تعليق على قرار الملياردير الأميركي.