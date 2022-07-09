شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink للقوارب تكلفك 5000 دولار شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Starlink نسخة متينة من طبقها للقوارب والسفن واليخوت، بعد أيام قليلة من منحها FCC الإذن بتقديم خدمة الإنترنت للمركبات، ويقول مزود خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، إن Starlink Maritime يمكنها تقديم سرعات تنزيل تصل إلى 350 ميجابت في الثانية أثناء وجودها في البحر، وهو أمر ليس سيئًا على الإطلاق للقوارب التي لم يكن لديها اتصال بالإنترنت من البداية. ومع ذلك، فهي ليست رخيصة: الأجهزة وحدها ستكلف العملاء 10000 دولار، والتي يتعين عليهم دفعها مقدمًا.

وتبلغ تكلفة الخدمة نفسها 5000 دولار شهريًا، على الرغم من أنه مثل Starlink for RVs، يمكن للعملاء إيقافها مؤقتًا عندما لا تكون قيد الاستخدام.

ويمكنهم اختيار دورة الفوترة لبدء توقفهم المؤقت، ولكن لا يزال يتعين عليهم الدفع مقابل الشهر الكامل كلما قاموا بتشغيل الخدمة، وبالمقارنة، فإن أجهزة Starlink السكنية تكلف 599 دولارًا فقط ، بينما تكلف الخدمة 110 دولارات شهريًا.

وأوضح رئيس SpaceX Elon Musk على تويتر أن هوائيات Starlink Maritime تختلف عن نظيرتها السكنية.

وقال إنها "محطات مزدوجة عالية الأداء" ولديها القدرة على الحفاظ على الاتصال في البحار المتقطعة والعواصف الشديدة، وتم تصميم المحطات أيضًا لتكون قادرة على تحمل "رذاذ الملح المستمر و الرياح الشديدة و العواصف، و قال ماسك إن سبيس إكس كانت تدفع 150 ألف دولار شهريًا مقابل "اتصال أسوأ بكثير" على سفنها.

وتذكر صفحة Starlink Maritime أيضًا أن الخدمة تتيح لك الاتصال من أكثر المياه النائية في جميع أنحاء العالم ، ولكن تجدر الإشارة إلى أن منطقة تغطيتها لا تزال محدودة، و في الوقت الحالي ستعمل فقط في المياه الساحلية للولايات المتحدة (لا تشمل ألاسكا) وأوروبا (باستثناء معظم النرويج والسويد وفنلندا) وأستراليا والبرازيل وتشيلي ومعظم الجزء الجنوبي من أستراليا ونيوزيلندا، و من المتوقع أن تطرح Starlink إمكانية الاتصال بمزيد من المواقع في الربع الرابع من عام 2022 والعام المقبل.

ولطالما كان لدى SpaceX خطط لربط المركبات المتحركة بشبكة Starlink وحتى أنها قامت بمعاينة طبقًا متينًا للقوارب والطائرات في طريق العودة في عام 2021، كان ذلك قبل أيام قليلة فقط وعلى الرغم من ذلك عندما أذنت لجنة الاتصالات الفيدرالية بفئة جديدة من المحطات الطرفية خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "لتلبية طلبات المستخدمين المتزايدة التي تتطلب الآن الاتصال أثناء التنقل."