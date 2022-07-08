شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبارات تويتر تسمح للمستخدمين المشاركة فى كتابة التغريدات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى Twitter تجربة ميزة جديدة تسمح لحسابين بالاشتراك في كتابة تغريدة، وتطلق الشركة عليها اسم "CoTweet" ، والتي تختبرها الآن مع حسابات "مختارة" في الولايات المتحدة وكندا وكوريا.

وباستخدام CoTweet ، يمكن ربط حسابين كمؤلفي تغريدة واحدة ، والتي ستظهر في الجداول الزمنية لكلا الحسابين، و يشبه إلى حد كبير ميزة التعاون التي قدمها Instagram العام الماضي ، ويبدو أن CoTweets موجهة أكثر نحو العلامات التجارية والمبدعين أكثر من مستخدمي Twitter النموذجيين، وفقا لتقرير engadged.

وتساعد CoTweets المؤلفين في مشاركة الأضواء ، وإطلاق العنان للفرص لإشراك جماهير جديدة وتعزيز شراكاتهم القائمة وفقا لما يشرحه Twitter على موقعه على الويب، وتم رصد الميزة لأول مرة في وقت سابق من هذا العام من قبل المهندس العكسي والمطور أليساندرو بالوزي ، الذي شارك بعض التفاصيل حولها في فبراير.

والآن ، وسع Twitter الاختبار فى الوقت الحالى، وقال متحدث باسم Twitter إن CoTweets هي حاليًا "تجربة مؤقتة" ، لكنها لم تشر إلى ما إذا كانت الميزة متاحة على نطاق أوسع ، أو متى تكون متاحة، وقال المتحدث: "نحن نختبر CoTweets لفترة محدودة لمعرفة كيف يمكن للأشخاص والعلامات التجارية استخدام هذه الميزة للنمو والوصول إلى جماهير جديدة ، وتعزيز تعاونهم مع الحسابات الأخرى".