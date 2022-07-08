شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. ذكرى إطلاق مكوك الفضاء أتلانتس فى المهمة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت ناسا مكوك الفضاء أتلانتس في مهمته النهائية في مثل هذا اليوم 8 يوليو ولكن منذ عام 2011، وكان أتلانتس آخر مكوك فضاء تابع لوكالة الفضاء الأمريكية يطير إلى الفضاء، وتمكن عمل المكوك من القيام بـ 33 مهمة منذ عام 1985، حيث قام بنقل رواد الفضاء من وإلى المحطات الفضائية، وحتى القيام ببعض المهام السرية للغاية للجيش الأمريكي.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، جلبت البعثة STS-135 وطاقمها المكون من 4 أفراد الإمدادات والمعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى محطة الفضاء الدولية.

وهبط أتلانتس للمرة الأخيرة في 21 يوليو 2011، وبنهاية هذه المهمة النهائية، سافر أتلانتس ما يقرب من 126 مليون ميل ودار حول الأرض 4848 مرة.

جدير بالذكر أن مكوك الفضاء أتلانتس تم نقله بعد عامين خلال رحلة طالت لساعات طويلة من أجل التقاعد فى متحف بفلوريدا فى مركز كنيدى للفضاء، ونقل مكوك الفضاء الذى يبلغ طوله حوالى 60 مترا من أحد المخازن على شاحنة خاصة تسير على 76 عجلة، وشق المكوك طريقه فى رحلته بسرعة ثلاث كيلومترات فى الساعة.

وحمل موظفون لافتة مكتوب عليها "لقد صنعنا تاريخا" بينما كانوا يتابعون مكوك الفضاء "أتلانتس" وهو يخرج من مجمع منصة الإطلاق قبل أن يقوم برحلته لمسافة 16 كيلومترا إلى مجمع الزائرين فى مركز "كينيدى" للفضاء، حيث تم عرضه.