شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر: حذف أكثر من مليون حساب وهمى يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ مسؤولون تنفيذيون في تويتر الصحفيين، بأنه يتم حذف أكثر من مليون حساب وهمي من تويتر كل يوم، ما يلقي الضوء على الجهود المبذولة للحد من المستخدمين الآليين، بعد أن طالب الملياردير إيلون ماسك بمزيد من التفاصيل من شركة التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما ذكره موقع "الرؤية" الإماراتى، تأتي هذه الإفادة بعد أن هدد ماسك بوقف صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر ما لم تقدم الشركة دليلاً على أن الحسابات الوهمية والحسابات الآلية أقل من 5% من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة التواصل الاجتماعي.

وقال ماسك سابقاً إن واحدة من أهم أولوياته بعد استحواذه على تويتر هي «التغلب على الحسابات الآلية والوهمية».

وفي مؤتمر عبر الهاتف، أكدت الشركة مجدداً أن الحسابات الوهمية كانت أقل بكثير من 5% من عدد المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات، وهو رقم لم يتغير في بيانات الشركة منذ عام 2013.

وقال تويتر إن المراجعين البشريين يفحصون يدوياً آلاف الحسابات على تويتر بشكل عشوائي، ويستخدمون مزيجاً من البيانات العامة والخاصة من أجل تقدير نسبة الحسابات الوهمية والآلية على الخدمة، وإبلاغ المساهمين بها.

وقالت الشركة إنها لا تعتقد أن تقدير حجم مثل هذه الحسابات يمكن أن يتم خارجياً، لأنه سيتطلب معلومات خاصة، لكنها رفضت التعليق على نوع البيانات التي ستوفرها لماسك.