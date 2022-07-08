شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يستغنى عن قرابة 100 موظف من فريق التوظيف لديه.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام Twitter بتسريح عشرات الموظفين وسط حالة عدم يقين متزايدة حول استحواذ Elon Musk. وخفضت الشركة 30% من فريق اكتساب المواهب ، والذى يشمل مجندين وآخرين مكلفين بتوظيف موظفين جدد ، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. قال موقع Twitter لصحيفة The Journal أنه تم التخلي عن "أقل من 100 شخص" وأن فريق اكتساب المواهب هو الذي تأثر فقط.

وكان موقع Twitter قد أعلن سابقًا عن تجميد جزئي للتوظيف كجزء من محاولة أوسع لخفض التكاليف في الوقت الذي تحاول فيه إنهاء عملية الاستحواذ من قبل Elon Musk، خاصة أن حالة الصفقة غير مؤكدة حيث هدد Musk بالانسحاب من الاتفاقية ، مشيرًا إلى مخاوف بشأن عدد الروبوتات على المنصة، وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الصفقة كانت في "خطر جسيم" ، وأنه "من المحتمل أن تغييرًا في الاتجاه من فريق ماسك سيأتى قريبًا.

ورد موضوع تسريحات العمال في Twitter مؤخرًا مع Musk وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إنه قلق بشأن التكاليف في Twitter لكنه لم يرد مباشرة على سؤال حول ما إذا كانت تخفيضات الوظائف مطروحة على الطاولة ونقلت شبكة سي إن بي سي قوله هذا.

وفي منشور على LinkedIn ، كتبت إنغريد جونسون ، كبيرة الموظفين التقنيين في Twitter ، أنه كان "يومًا صعبًا حقًا وكتبت: "هناك أشخاص فقدوا وظائفهم منذ أكثر من عقد، وإذا اختار Twitter إنفاق المليارات المحتملة لمقاضاة Elon والحفاظ على سعر سهم مبالغ فيه بشكل زائف على حساب الأشخاص الذين ضحوا بحياتهم في بناء الشركة فهذه قصة أكثر مأساوية".

كما أن تويتر ليس الشركة التقنية الوحيدة التي تراجعت مؤخرًا عن تعيين الموظفين أو تسريحهم، و قالت شركة Meta مؤخرًا إنها ستبطئ عملية التوظيف لأنها تواجه "أوقاتًا صعبة، كما قامت Netflix و Unity و Coinbase و Paypal بقطع الوظائف مؤخرًا أيضًا.