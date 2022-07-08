شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يعتزم إلزام السيارات الجديدة بتقنية مضادة للسرعة بحلول 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتزم الاتحاد الأوروبي، أن تشمل كل سيارة جديدة تُباع في الاتحاد قريبًا تقنية مضادة للسرعة تُعرف باسم المساعدة الذكية للسرعة، أو ISA.

وتدخل لائحة الاتحاد الأوروبي (جزء من اللائحة العامة لسلامة المركبات) حيز التنفيذ اليوم، وتنص على أن جميع طرز وأنواع السيارات الجديدة التي يتم تقديمها إلى السوق الأوروبية يجب أن تشتمل على نظام ISA، ولا تنطبق السياسة على أي سيارات جديدة موجودة في صالات العرض اليوم، وتطبق بحلول يوليو 2024 يجب أن تحتوى كل سيارة جديدة تُباع فى الاتحاد الأوروبى على نظام مدمج مضاد للسرعة.

ويعد تطبيق ISA خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للسلامة على الطرق ولديه القدرة على الحد بشكل كبير من الإصابات والوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق، وصرحت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي، أن مصنعي السيارات لديهم الآن الفرصة لتعظيم إمكانات ISA المحتملة لإنشاء طرق أكثر أمانًا للجميع، وفقا لتقرير engadged .

وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بـ ISA ، يصف المصطلح مجموعة كاملة من الأنظمة التي يمكنها اكتشاف حدود سرعة الطريق عبر الكاميرات المثبتة في الأمام أو بيانات GPS أو كليهما اعتمادًا على معيار ISA المحدد وكيفية تكوينه بواسطة السائق، ويمكن للتقنية توفير ملاحظات تذكيرية حول حد السرعة، أو ضبط مثبت السرعة تلقائيًا لتتناسب مع سرعة الطريق أو حتى تقليل طاقة المحرك لإبطاء سرعة المركبات.

ويستخدم العديد من السائقين في أوروبا بالفعل المركبات المجهزة بمعايير ISA ، وتبيع شركات صناعة السيارات الكبرى مثل Honda و Ford و Jeep و Mercedes-Benz طرزًا معينة مع هذه الأنظمة في السوق الأوروبية، وفقًا لإسقاط من قبل PROSPER الممول من الاتحاد الأوروبي ، فإن سيناريو مثل هذا يتم تفويض ISA إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى وفيات أقل بنسبة تتراوح بين 26 و 50%.

كما يلاحظ Autocar أن تقنية ISA لاتزال غير مثالية فخلال أحد الاختبارات كان نظام ISA أحيانًا "بطيئًا في الاستجابة" وعند نقطة ما حدد الحد الأقصى للسرعة عند 60 ميلاً في الساعة أثناء القيادة عبر قرية إنجليزية هادئة.