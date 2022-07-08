واتساب يتيح نقل المحادثات من اندرويد الى iOS بشكل رسمي

واتساب لفترة طويلة من الزمن كان لا يمكن نقل محادثاته بين نظامي iOS وAndroid، على الأقل نتحدث بشكل رسمي، كان يجب عليك الاستعانة بالعديد من التطبيقات المختلفة لتستطيع نقل محادثاتك، تحدثنا عن هذه التطبيقات في مقالات سابقة على موقعنا، لكن النقل بشكل رسمي لم يكن قد صدر بعد، حتى جائت سامسونج مع Galaxy Z Fold 3 وأطلقت دعم نقل محادثات واتساب من اجهزة ايفون الى هواتف سامسونج بشكل رسمي عن طريق تطبيق Smart switch الخاص بسامسونج، وسرعان بعدها ما تم اطلاق دعم نقل محادثات واتساب من اجهزة ايفون الى اندرويد بشكل رسمي، الدور الآن على نقل المحادثات من اندرويد الى iOS

واتساب يتيح نقل المحادثات من اندرويد الى iOS

نشر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة Meta (فيسبوك سابقًا) منشورًا على صفحته الخاصة على فيسبوك يعلن فيه عن بدأ دعم نقل المحادثات بين iOS واندرويد بحيث تستطيع نقل كل بيانات واتساب من هاتفك بنظام اندرويد الى هاتف ايفون بسهولة، ميزة كهذه ان تصل بشكل رسمي أمر كبير حيث ان المستخدمين كانوا يعانون من احتياجهم الى تطبيقات مدفوعة من اجل نقل المحادثات عندما ينتقلون الى هواتف ايفون.

الميزة الآن متوفرة لأغلبية المستخدمين وستتوفر الى الجميع بشكل رسمي خلال الفترة القادمة، ستحتاج ان تكون على نظام Android 5.0 lollipop او أعلى لتستطيع استعمال هذه الميزة وستحتاج الى تطبيق Move to ios كذلك لتستطيع نقل المحادثات، لكن ليكن في علمك انك ستحتاج ان يكون هاتفك جديدًا وستحتاج ان يكون في ضبط المصنع أي ان هذه اول مرة تفعله فيها لتستطيع نقل المحادثات ويجب ان يتصل على نفس شبكة الواي فاي المتصل عليها هاتف اندرويد.

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