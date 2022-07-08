شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تسلا" تعمل على شبكة سوبر تشارجر "مفتوحة" فى أمريكا الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم شركة تسلا، إنشاء محطات شحن سريع للسيارات الكهربائية Supercharger، لتقديم خدماتها إلى غير مالكي السيارات الكهربائية التابعة لتسلا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيحتاج مالكو السيارات الكهربائية الأمريكية إلى تنزيل أحدث تطبيق Tesla، وحدد خيار "Charge Your Non-Tesla" من القائمة.

وأطلقت تسلا، شبكتها من محطات Supercharger لأول مرة، حيث كانت الشركة تقريبًا صانع السيارات الكهربائية الوحيد الجاد في ذلك الوقت، ولكن مع دخول شركات أخرى إلى سوق السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة، ارتفع الطلب على الوصول إلى محطة الشحن بشكل مطرد، مما دفع تسلا لبدء فتح شبكة الشاحن الحالية أمام السيارات الكهربائية التابعة لجهات خارجية.

وفى عام 2021 ، غرد الرئيس التنفيذى لشركة Tesla Elon Musk بأن البرنامج التجريبي المفتوح Supercharger للشركة بالفعل فى 13 دولة أوروبية - سيأتي قريبًا إلى الولايات المتحدة، وتشير صحيفة وقائع حديثة للبيت الأبيض التى رصدتها InsideEVs ، إلى أنها قد تصل بحلول نهاية العام، وفقا لتقرير انجادجيت.

وفي وقت لاحق من هذا العام ، ستبدأ Tesla في إنتاج معدات Supercharger الجديدة التي ستمكّن السائقين الذين لا يستخدمون سيارات Tesla EV في أمريكا الشمالية من استخدام Tesla Superchargers.

وأمضت تسلا الجزء الأكبر من العام في توسيع الوصول إلى شبكة الشاحن الأوروبية الخاصة بها، ومع ذلك على الرغم من العمل في أكثر من 12 دولة إلا أن المحطات المختارة فقط داخل كل دولة متاحة بالفعل لغير المالكين، فقط فى هولندا يمكن الوصول إلى كل شاحن فائق، وللقيام بنفس الشيء فى أمريكا الشمالية ستحتاج Tesla إلى تثبيت محولات فى محطاتها للالتفاف على شكل قابس الشحن الخاص بالشركة بالإضافة إلى ضمان أن برنامج Supercharger يمكنه المصافحة بأمان مع عدد لا يحصى من المركبات الكهربائية الجديدة غير Tesla