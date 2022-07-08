شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعادة شريط مهام Windows 11 إلى نمط ويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أنه من بين العديد من التغييرات في Windows 11، هناك شريط مهام مُعاد تصميمه بالكامل، وهو مختلف تمامًا، وعلى الرغم من أن التغيير الأكثر وضوحًا هو التصميم الجديد المتمركز على نظام Mac، إلا أنه يفتقد أيضًا الكثير من التخصيص، وتشغيل ملف السحب والإفلات، والوصول بزر الماوس الأيمن إلى Task Manager، وغيرها من الميزات التي تكون جزء أساسي من شريط المهام من خلال العديد من إصدارات Windows.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمكنك إعادة شريط المهام المتمركز في Windows 11 إلى شريط المهام التقليدي من Windows 10.





2. في جزء التنقل على اليسار، اضغط فوق التخصيص.

3. في إعدادات التخصيص، اضغط فوق شريط المهام.

4. اضغط فوق اتجاهات شريط المهام.

5. إلى يمين محاذاة شريط المهام، اضغط فوق توسيط، وفي القائمة المنسدلة، اختر يسارًا.

سينزلق شريط المهام إلى يسار الشاشة على الفور.