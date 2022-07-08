شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها إذا كان Outlook لا يتلقى الرسائل والان مع تفاصيل الخبر
تأكد من أن Outlook ليس غير متصليمكن ضبط Outlook على الوضعين المتصل وغير المتصل، ومن الممكن أن يكون البرنامج غير متصل حاليًا.
تحقق من الحالة في الجزء السفلي الأيمن من نافذة Outlook؛ يجب أن تشاهد Connected.
إذا ظهرت في وضع عدم الاتصال، فاضغط فوق علامة التبويب إرسال / تلقى فى شريط Outlook، ثم اضغط فوق العمل دون اتصال.
يجب أن يؤدى هذا إلى إلغاء تحديد الوضع ويجب أن ترى الحالة تعود إلى متصل.
تحقق من اتصالك بالإنترنتإذا كانت الحالة لا تزال غير متصلة بالإنترنت بعد ذلك، فقد تواجه بالفعل مشكلة في الاتصال بالإنترنت.
كما أنه للاختبار، حاول فتح صفحة ويب في متصفح، وإذا لم تتمكن من الوصول إلى الإنترنت على الإطلاق ، فأعد تشغيل شبكة WiFi، وبعد إعادة تشغيل الشبكة بالكامل، اختبر الاتصال مرة أخرى.
أعد تشغيل Outlookإذا كان لديك اتصال إنترنت موثوق به ولكنك ما زلت لا تتلقى البريد الإلكتروني، فاغلق Outlook واعد تشغيله.
لا يمكنك إغلاق نافذة Outlook فقط، لأن Outlook يترك الخدمات قيد التشغيل في الخلفية، وللتأكد من إغلاق Outlook بالكامل، استخدم إدارة المهام.
1. اضغط فوق ابدأ ثم اكتب "مدير المهام".
2. اضغط فوق "إدارة المهام" في نتائج البحث عندما تراها تظهر.
3. اضغط فوق Microsoft Outlook ثم انقر فوق إنهاء المهمة.
4. ابدأ برنامج Outlook مرة أخرى.