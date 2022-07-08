شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها إذا كان Outlook لا يتلقى الرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد معظم الأشخاص تمامًا على البريد الإلكتروني للتواصل اليومي لأغراض العمل والاستخدام الشخصي، وهذا هو السبب في حدوث أزمة عندما يفشل Outlook في العمل بطرق عادية، مثل عدم تلقي البريد الإلكتروني، وإذا كنت تتوقع رسالة بريد إلكتروني وفشلت في الوصول، فإليك أفضل الطرق لاستكشاف مشكلتك وحلها، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





تحقق من الحالة في الجزء السفلي الأيمن من نافذة Outlook؛ يجب أن تشاهد Connected.

إذا ظهرت في وضع عدم الاتصال، فاضغط فوق علامة التبويب إرسال / تلقى فى شريط Outlook، ثم اضغط فوق العمل دون اتصال.

يجب أن يؤدى هذا إلى إلغاء تحديد الوضع ويجب أن ترى الحالة تعود إلى متصل.





كما أنه للاختبار، حاول فتح صفحة ويب في متصفح، وإذا لم تتمكن من الوصول إلى الإنترنت على الإطلاق ، فأعد تشغيل شبكة WiFi، وبعد إعادة تشغيل الشبكة بالكامل، اختبر الاتصال مرة أخرى.





لا يمكنك إغلاق نافذة Outlook فقط، لأن Outlook يترك الخدمات قيد التشغيل في الخلفية، وللتأكد من إغلاق Outlook بالكامل، استخدم إدارة المهام.

1. اضغط فوق ابدأ ثم اكتب "مدير المهام".

2. اضغط فوق "إدارة المهام" في نتائج البحث عندما تراها تظهر.

3. اضغط فوق Microsoft Outlook ثم انقر فوق إنهاء المهمة.

4. ابدأ برنامج Outlook مرة أخرى.