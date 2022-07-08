شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انفجار صاروخ بعد وقت قصير من إطلاقه فى مهمة اختبارية للجيش الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفجر صاروخ Minotaur II بعد إطلاقه في مهمة اختبارية من قاعدة فاندنبرج للقوة الفضائية بكاليفورنيا، ووقع الانفجار بعد حوالي 11 ثانية من الإقلاع، وذكر البيان أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وتم احتواء الحطام في المنطقة المجاورة مباشرة لمنصة الإطلاق، مضيفًا أن لجنة مراجعة التحقيق ستحدد السبب.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، أضاف الكولونيل كريس باركومب، نائب Space Launch Delta 30 وسلطة اتخاذ القرار لهذا الإطلاق: "لدينا دائمًا فرق استجابة للطوارئ في وضع الاستعداد قبل كل عملية إطلاق"، مؤكدا "السلامة هي أولويتنا في جميع الأوقات".

وكان الهدف من إطلاق Minotaur II دعم تطوير مركبة إعادة الدخول للقوات الجوية الأمريكية المعروفة باسم Mk21A، والتي ستركب في النهاية على صاروخ باليستي عابر للقارات LGM-35A Sentinel (ICBM) قيد الإعداد أيضًا.

وذكرت شبكة سي بي إس أن الإطلاق التجريبي كان يهدف إلى إظهار مفاهيم التصميم الأولية والتقنيات ذات الصلة في بيئات واقعية من الناحية التشغيلية.

كتب مسئولو مركز الأسلحة النووية في وصف لبرنامج Sentinel ICBM: "على الرغم من ترقية مكونات وأنظمة فرعية معينة منذ بدء تشغيل نظام Minuteman III ICBM لأول مرة في أوائل السبعينيات، فإن معظم البنية التحتية الأساسية للنظام لا تزال تستخدم المعدات الأصلية".

كما أنه بمجرد أن تصبح جاهزة، ستحل صواريخ Sentinel ICBM الجديدة محل 400 Minuteman III ICBMs المتمركزة في قواعد القوات الجوية في وايومنج ومونتانا وداكوتا الشمالية.

وأضاف الوصف أن الخطة هي ترقية مرافق الإطلاق، وأنظمة الإنذار من الصواريخ والاتصالات، والبنية التحتية والتكنولوجيا الأخرى.