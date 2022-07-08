شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تمثل الخاصية الجديدة لـ"سناب شات" تهديدا للأطفال؟ ديلى ميل تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه مستخدمو التطبيق الشهير تحذيرات بشأن سلامة الأطفال والقاصر بعد التحديث الذي أجراه "سناب شات"، فقد أطلق التطبيق الأصفر، ميزة "Snap Map"، التي تتيح للآخرين معرفة موقعك الحالي، كما تقوم بحساب المدة التي ستستغرقها للوصول إلى وجهتك.

ووفقا لما ذكره موقع "العربية"، تسمح هذه الخاصية لأي مستخدم على التطبيق بالنقر فوق أي شخص لإظهار موقعه بالتحديد، مع كشف عنوان الشارع، الذى يتواجد فيه.

وآثار هذا التحديث قلق الآباء بشأن سلامة أطفالهم، الذين قد يكشفون عن طريق الخطأ عنوانهم للغرباء في الإنترنت، وفق ما نقلته "ديلي ميل".

وحذر خبراء في مجال السلامة الإلكترونية الآباء من "ميزة الخريطة"، خاصة بعد الاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 16 عاما في ملبورن بأستراليا.

وكانت صحيفة "هيرالد صن" أفادت أن مجموعة من المراهقين استخدموا ميزة مشابهة للاعتداء على الفتاة المراهقة.

من جانبها، ذكرت الخبيرة جوردان فوستر: "المراهقون غالبا ما يتواصلون على الشبكات الاجتماعية مع أشخاص غرباء لا يعرفونهم حق المعرفة.. هنا تكمن خطورة هذه الخاصية".

ويذكر أنه يمكن تعطيل الخاصية من خلال تفعيل "وضع الشبح" (Ghost Mode) أو إيقاف تشغيل "الموقع الدقيق" (Precise Location) في إعدادات الهاتف.