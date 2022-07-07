شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حيلة بسيطة لحل "مشكلة الصور الشائعة" على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد هواتف آيفون على صيغة مختلفة للصور، وهي "HEIC"، بدلا من الصيغ المتعارف عليها مثل "JPG" أو "PNG".

ويقول المتخصصون إن هذه الصيغة توفر مساحة أكبر مقارنة مع "JPG"، كما أنها توفر جودة صور أعلى، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.

ورغم هذه المزايا، إلا أن المستخدمين يجدون صعوبة في مشاركة صورهم أو نقلها إلى جهاز آخر، على اعتبار أن "HEIC" ليست شديدة الانتشار.

ومن أجل ذلك، ينصح الخبراء بجعل الهاتف يلتقط صورا بصيغة JPG لجعلها متلائمة مع الأنظمة والأجهزة الإلكترونية.

وللقيام بذلك، افتح تطبيق الإعدادات، ثم اضغط على "كاميرا"، وبعدها "Formats" (الصيغ) . وحينها قم باختيار "Most Compatible" (الأكثر توافقا).