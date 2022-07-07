3 طرق من اجل حذف الملفات المؤقتة على ويندوز 11

قبل ان نتحدث عن حذف الملفات المؤقتة يجب ان نفهم ما هي، الملفات المؤقتة على نظام التشغيل ملفات ينشأها النظام عندما يحتاجها وتكون بلا فائدة بعد ذلك، ملفات يستعملها النظام من أجل تقديم تجربة أفضل ومن أجل تحسين تجربة استعمال الويندوز والعمل عليه لكن هذه الملفات قد تأخذ مساحة كبيرة من النظام، فإن كان قرص التخزين الخاص بك صغيرًا بعض الشيء فستجتاج ان تفرغه؛ لأن من الأشياء التي تؤثر بالسلب على النظام هي الملفات التي تستهلك من مساحة النظام، خاصة وان كانت ملفات مؤقتة، في هذا المقال لدينا 3 طرق تساعدك على حذف الملفات المؤقتة من على ويندوز 11 فتابع معنا

جدول المحتويات

عن طريق تطبيق الـSettings

تطبيق الـSettings على ويندوز 11 يستطيع عرض الملفات المؤقتة الموجودة على الجهاز ونوع الملفات بشكل تفصيلي، فيمكنك من خلال تطبيق الـSettings عرض كل انواع الملفات المؤقتة الخاصة بك والتخلص منها، وذلك عن طريق اعدادات المساحة الخاصة بويندوز 11، الخطوات بسيطة جدًا فتابع معنا

الخطوات

افتح تطبيق Settings

من System اختر Storage

اضغط على Temporary files

سيعرض لك الويندوز قائمة بالملفات المؤقتة الموجودة على الجهاز

اختر الملفات التي تريد حذفها ثم اضغط على Remove files بالأعلى

عن طريق Disk Cleanup

Disk Cleanup وسيلة حذف الملفات المؤقتة الموجودة منذ قديم الأزل على نظام ويندوز، وهي أسرع وسيلة تفريغ للمساحة المستخدمة يمكن ان تجربها على نظام ويندوز، ميزة Disk Cleanup انها بسيطة جدًا، أبسط من بحثك بداخل الـSettings فلذلك يمكنك تجربتها، بلا شك لن تندم على ذلك الأمر.

الخطوات

افتح قائمة Start واكتب Disk Cleanup واختر Run as Administrator

اختر Partition النظام الخاص بك الذي يكون C في الأغلب

حدد الملفات التي تريد حذفها

اضغط Ok

للتأكيد اضغط على Delete files

استعمال Storage Sense

ميزة Storage Sense هي ميزة خاصة بنظام ويندوز 10 و11، اطلقتها مايكروسوفت لتقوم هذه الخاصية بعملية حذف الملفات المؤقتة بشكل تلقائي وبشكل رسمي، من المفترض ان تكون هذه الميزة بديلة عن Disk cleanup التي شرحناها في المقال، الجيد في الأمر انت يمكنك ضبط Storage Sense لتعمل تلقائيًا وقتما تحتاجها ان تعمل، الميزة مميزة بشكل كبير وتقريبًا انا اعتمد عليها في مسح الملفات المؤقتة بشكل أكبر فأعطها تجربة.

الخطوات

افتح تطبيق Settings

من System اختر Storage

قم بتفعيل Storage Sense من امامك

اضغط على Storage Sense للدخول الى اعداداتها

قم بتفعيل اعداد Keep Windows running smoothly by automatically cleaning up temporary system and app files

فعل Automatic User content Cleanup

من اعدادات Configure Storage Sense Schedule اختر متى تريد لهذه الميزة ان تعمل يمكنك الاختيار ما بين كل اسبوع او شهر او يوم او عندما تكون المساحة الفارغة قليلة

يمكنك ضبط الميزة ان تقوم بمسح ما في سلة المهملات من اختيار Delete files in my recycle bin if they have been there for over

اضغط على زر Run Storage Sense Now ليبدأ النظام بعملية حذف الملفات المؤقتة

حذف الملفات المؤقتة على ويندوز

انواع الملفات المؤقتة كثيرة وفي الأغلب انت لا تحتاج الى التعامل مع الأمر كأنه أمر معقد، تحت فكرة حذف الملفات المؤقتة يمكنك الاكتفاء بميزة Storage Sense لتفريغ جهازك فحسب، المعضلة الأساسية هنا تكمن في انتهاء المساحة الفارغة على جهازك وانت تحتاج ان تكون هناك مساحة فارغة على الجهاز لضمان أن يعمل الجهاز بأعلى جودة وأقصى كفاءة ممكنة فلذلك حاول ان تقوم بمسح الملفات المؤقتة من على جهازك من حين لآخر، من شأن هذا الحفاظ على مستوى ثابت للأداء على جهازك ويقلل فرص ان تواجه أي مشاكل في استعماله.

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