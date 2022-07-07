شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب ضخم بحجم حافلة يقترب كثيرًا من الأرض اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقترب كويكب ضخم بحجم حافلة لندن بشدة من الأرض اليوم، على الرغم من أنه تم اكتشافه قبل أيام قليلة فقط، وسيأتي الكويكب، المسمى 2022 NF، على مسافة 54843.9 ميلًا من كوكبنا، وهذا يزيد قليلاً عن ربع مسافة القمر عند أقرب نقطة له من الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير حسابات ناسا إلى أن صخرة الفضاء الضخمة ستمر بأمان على كوكبنا، وذلك على الرغم من أن وكالة الفضاء لم تستبعد فرص اصطدام كويكب في المستقبل القريب.

كما تم اكتشاف 2022 NF باستخدام بيانات من تلسكوب المسح البانورامي ونظام الاستجابة السريعة (Pan-STARRS)، وهو نظام من الكاميرات والتلسكوبات مقره في هاواي.

وعلى الرغم من اقترابه الأقرب إلى الأرض اليوم، إلا أنه من المثير للدهشة أنه تم التعرف على الكويكب في 4 يوليو فقط، وتشير القياسات إلى أن قطر الكويكب يتراوح بين 17.7 و39.3 قدمًا (5.4 و 12 مترًا).

سيسافر الكويكب بسرعات مذهلة تبلغ 24606 ميل / ساعة أي حوالي 12 مرة أسرع من الرصاصة، وفي حين أن فرصة اصطدام هذا الكويكب بالأرض منخفضة للغاية، إلا أن وكالة ناسا لم تستبعد فرص اصطدام كويكب بالأرض في المستقبل القريب.

وتكتشف ناسا حوالي 30 كائنًا جديدًا قريبًا من الأرض (NEOs) كل أسبوع، وفي بداية عام 2019 اكتشفت ما مجموعه أكثر من 19000 كائن.

ومع ذلك، حذرت وكالة الفضاء من أن كتالوج الأجسام القريبة من الأرض لم يكتمل، مما يعني أن تأثيرًا غير متوقع يمكن أن يحدث في "أي وقت".