4 طرق لمعرفة حجم الرام على نظام ويندوز

حجم الرام من النقاط المهمة في تشغيل أي نظام تشغيل، كل نظام يتطلب حجمًا معينًا من ذاكرة الوصول العشوائي ليستطيع اعطائك أفضل تجربة أداء ممكنة من النظام، كذلك التطبيقات تطلب مساحة معينة من الذاكرة لتستطيع اعطائك تجربة مميزة تستعين بها، وظيفة الرام كأي ذاكرة تخزين هي التخزين، لكن بشكل مؤقت فهي تقوم بتخزين البرامج التي تستعملها في الوقت الراهن بشكل مؤقت حتى تقوم بإغلاق الجهاز، كلما زاد حجم الرام كلما كان أفضل، اليوم في هذا المقال نعرض لك 4 طرق تتحقق منها من حجم الرام على جهازك لتضمن ان الرام مناسبة للإستخدام الخاص بك.

جدول المحتويات

عن طريق تطبيق Settings

افتح تطبيق Settings

من System اختر About

ستجد حجم الرام الخاص بك بجانب كلمة Installed RAM في قسم مواصفات الجهاز Device specifications

عن طريق خدمة معلومات الجهاز

افتح نافذة Run عن طريق زري Windows + R

اكتب الأمر msinfo32 ثم اضغط ok

تصفح للأسفل حتى تجد خيار Installed Physical Memory بجانبه ستحد الحجم الخاص بك

عن طريق نافذة الأوامر

افتح قائمة Start واكتب CMD ثم اضغط enter

اكتب الأمر wmic memorychip get/format:list



ستجد حجم الذاكرة بجانب كلمة Capacity

لاحظ هنا ان نافذة الأوامر تعرض كل رام مُركبة وحدها بوحدة الـBytes فاجمع الرقمين من الشاشة واقسم على 1024 مرتين لتعرف حجم الرام الكلية بالجيجا بايت

عن طريق مدير المهام Task Manager

افتح الـTask Manager

اختر تبويب Performance

ستجد حجم ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بك تحت اختيار Memory أمامك

معرفة حجم الرام على ويندوز

من المهم معرفة مواصفات الجهاز الخاص بك، لتستطيع التنبؤ ما ان كان جهازك قادرًا على تشغيل العديد من التطبيقات والعديد من البرامج، كذلك انظمة التشغيل، مواصفات XP المُتطلبة بالطبع أقل بكثير من المتطلبات الخاصة بنظام مثل ويندوز 11، لذلك معرفة حجم الرام ومواصفات الجهاز بشكل عام من الأمور غاية في الأهمية.