علوم وتكنولوجيا

4 طرق لمعرفة حجم الرام على نظام ويندوز

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محمود هاني 0 تبليغ

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حجم الرام من النقاط المهمة في تشغيل أي نظام تشغيل، كل نظام يتطلب حجمًا معينًا من ذاكرة الوصول العشوائي ليستطيع اعطائك أفضل تجربة أداء ممكنة من النظام، كذلك التطبيقات تطلب مساحة معينة من الذاكرة لتستطيع اعطائك تجربة مميزة تستعين بها، وظيفة الرام كأي ذاكرة تخزين هي التخزين، لكن بشكل مؤقت فهي تقوم بتخزين البرامج التي تستعملها في الوقت الراهن بشكل مؤقت حتى تقوم بإغلاق الجهاز، كلما زاد حجم الرام كلما كان أفضل، اليوم في هذا المقال نعرض لك 4 طرق تتحقق منها من حجم الرام على جهازك لتضمن ان الرام مناسبة للإستخدام الخاص بك.

4 طرق لمعرفة حجم الرام على نظام ويندوز

جدول المحتويات

عن طريق تطبيق Settings

  • افتح تطبيق Settings

4 طرق لمعرفة حجم الرام على نظام ويندوز 1
  • من System اختر About

4 طرق لمعرفة حجم الرام على نظام ويندوز 2
  • ستجد حجم الرام الخاص بك بجانب كلمة Installed RAM في قسم مواصفات الجهاز Device specifications

عن طريق خدمة معلومات الجهاز

  • افتح نافذة Run عن طريق زري Windows + R

4 طرق لمعرفة حجم الرام على نظام ويندوز 3
  • اكتب الأمر msinfo32 ثم اضغط ok

4 طرق لمعرفة حجم الرام على نظام ويندوز 4
  • تصفح للأسفل حتى تجد خيار Installed Physical Memory بجانبه ستحد الحجم الخاص بك

عن طريق نافذة الأوامر

  • افتح قائمة Start واكتب CMD ثم اضغط enter

4 طرق لمعرفة حجم الرام على نظام ويندوز 5
  • اكتب الأمر
    • wmic memorychip get/format:list

4 طرق لمعرفة حجم الرام على نظام ويندوز 6
  • ستجد حجم الذاكرة بجانب كلمة Capacity
  • لاحظ هنا ان نافذة الأوامر تعرض كل رام مُركبة وحدها بوحدة الـBytes فاجمع الرقمين من الشاشة واقسم على 1024 مرتين لتعرف حجم الرام الكلية بالجيجا بايت

عن طريق مدير المهام Task Manager

  • افتح الـTask Manager

4 طرق لمعرفة حجم الرام على نظام ويندوز 7
  • اختر تبويب Performance

4 طرق لمعرفة حجم الرام على نظام ويندوز 8
  • ستجد حجم ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بك تحت اختيار Memory أمامك

معرفة حجم الرام على ويندوز

من المهم معرفة مواصفات الجهاز الخاص بك، لتستطيع التنبؤ ما ان كان جهازك قادرًا على تشغيل العديد من التطبيقات والعديد من البرامج، كذلك انظمة التشغيل، مواصفات XP المُتطلبة بالطبع أقل بكثير من المتطلبات الخاصة بنظام مثل ويندوز 11، لذلك معرفة حجم الرام ومواصفات الجهاز بشكل عام من الأمور غاية في الأهمية.

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المصدر الأصلي : عرفني

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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