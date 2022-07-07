شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضع مستوى أمان Lockdown لصد الهجمات الإلكترونية على المستخدمين البارزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple عن وضع Lockdown Mode ، وهو مستوى أمان "متطرف" مصمم لـ "عدد قليل جدًا من المستخدمين الذين يواجهون تهديدات خطيرة وموجهة"، وسيكون متاحًا هذا الخريف عندما تطرح الشركة iOS 16 و iPadOS 16 و macOS Ventura.

وتقول الشركة إنها أنشأت Lockdown Mode للمساعدة في حماية الأشخاص البارزين الذين ، بسبب وضعهم أو وظيفتهم ، قد يكونون مستهدفين شخصيًا بواسطة برامج ضارة طورتها أمثال NSO Group ، التي تقف وراء Pegasus ، أو مجموعات أخرى مدعومة من الدولة. سيؤدي تشغيل وضع القفل إلى تقييد وظائف iPhone أو iPad أو Mac بشدة للحد من نقاط الدخول المحتملة لبرامج التجسس،وفقا لتقرير engadged.

وفى الرسائل على سبيل المثال ، سيتم حظر معظم المرفقات بخلاف الصور، والشيء نفسه ينطبق على معاينات الارتباط، وسيحظر وضع التأمين مكالمات FaceTime والدعوات الأخرى الواردة ، ما لم تكن من شخص سبق لك الاتصال به أو مشاركة دعوة معه. سيتم تعطيل اتصالات iPhone السلكية بأجهزة الكمبيوتر والملحقات عند قفل الجهاز.

وستحظر Apple أيضًا بعض تقنيات الويب ، مثل تجميع JavaScript في الوقت المناسب ، ما لم توافق يدويًا على أحد المواقع، ولن يكون من الممكن أيضًا تثبيت ملف تعريف التكوين أو إضافة جهاز إلى إدارة الجهاز المحمول عند تمكين وضع التأمين، وتشير لقطة شاشة إلى أن "بعض التجارب" لن تكون متاحة بالكامل.

وتقول الشركة إن كل وسائل الحماية هذه ستكون متاحة عند إطلاق Lockdown Mode، كما تخطط لإضافة المزيد بمرور الوقت، وستقوم Apple أيضًا بتوسيع برنامج Security Bounty وسيكون الباحثون الذين يجدون نقاط ضعف في Lockdown Mode ويساعدون Apple في جعله أكثر أمانًا مؤهلين للحصول على مكافآت تصل إلى 2 مليون دولار.

وتصنع Apple الأجهزة المحمولة الأكثر أمانًا في السوق. قال إيفان كرستيتش ، رئيس هندسة وهندسة الأمن في Apple: "وضع القفل هو قدرة رائدة تعكس التزامنا الراسخ بحماية المستخدمين حتى من أندر الهجمات وأكثرها تعقيدًا"، "في حين أن الغالبية العظمى من المستخدمين لن يكونوا أبدًا ضحايا للهجمات الإلكترونية عالية الاستهداف ، فإننا سنعمل بلا كلل لحماية العدد القليل من المستخدمين، ويشمل ذلك الاستمرار في تصميم الدفاعات على وجه التحديد لهؤلاء المستخدمين ، بالإضافة إلى دعم الباحثين والمنظمات في جميع أنحاء العالم الذين يقومون بعمل مهم للغاية في فضح شركات المرتزقة التي تصنع هذه الهجمات الرقمية ".

ورفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد مجموعة NSO العام الماضي "لمحاسبتها" على الدول التي تستهدف مستخدميها وتتجسس عليهم، وتقول الشركة إنها تبرعت بمبلغ 10 ملايين دولار ، بالإضافة إلى أي أضرار تتلقاها نتيجة الدعوى ، للمنظمات التي "تحقق في الهجمات الإلكترونية عالية الاستهداف وتكشف عنها وتمنعها، وسيتم تقديم المنح من خلال صندوق الكرامة والعدالة التابع لمؤسسة فورد.