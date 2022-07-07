شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف HUAWEI nova 9 SE أفضل اختيار يمكنك الحصول عليه اليوم ولماذا يعتبر الأقوى ضمن فئته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة المدى إلى الجمع بين ميزات الهواتف الرائدة وبين القيمة المناسبة للفئات المختلفة، حيث قد تضطر إلى التنازل قليلاً عن ميزة أو آخرى، لكن الأمر يستحق خاصة وأن هذه الشريحة من الهواتف تقدم العديد من المزايا إلى جانب سعرها التنافسي، وغالبًا ما تستحوذ على اعجاب النسبة الأكبر من المستخدمين، ويتصدر هاتف HUAWEI nova 9 SE وهو الأحدث ضمن هواتف هواوي التي اطلقتها في السوق المصري قائمة ترشيحاتنا نظرًا لتميزه بكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل وتقنية الشاحن فائق السرعة بقدرة 66 واط وواجهة المستخدم الجديدة EMUI 12 وبتصميم أنيق وعصري، وهو ما يجعل الهاتف يقدم مزايا لا تتواجد إلا في الأجهزة الرائدة.

ويعد هاتف HUAWEI nova 9 SE هاتفًا رائعًا، خاصة لمن يريد مجموعة رائعة من الكاميرات. إنه يوفر لك تصويرًا عالي الدقة بدقة 108 ميجابكسل مع نظام كاميرا رباعي بدقة 108 ميجابكسل، والذي يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة 8 ميجابكسل وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. تحتفظ الكاميرا عالية الدقة بدقة 108 ميجابكسل بالكثير من التفاصيل وتنتج صورًا عالية الدقة ومثيرة. مع كل هذه البكسلات، يتيح لك الهاتف إطلاق العنان لإبداعك. يمكّن المستشعر الأكبر وتقنية التصوير الأكثر تطوراً المدمجة في HUAWEI nova 9 SE الهاتف الذكي من تقديم لقطات واضحة للغاية في وضع الدقة العالية، مما ينتج عنه صور بدون فقدان حتى عند تكبيرها ثلاث مرات.

يمكنك أيضًا تجربة سحر ميزة Super Night Shot مع هاتف HUAWEI nova 9 SE. بفضل تقنية الحد من الضوضاء متعددة الإطارات المتقدمة، يمكن لهاتف HUAWEI nova 9 SE التقاط الصور في البيئات المظلمة وزيادة سطوع الصورة مع تقليل الضوضاء وتحسين النطاق الديناميكي للصورة. تدعم ميزة Super Night Shot أيضًا صور السيلفي مما يسمح لها بالتعرف بدقة على الوجوه البشرية وتحسين الخلفية مع إبقاء الضوضاء تحت السيطرة.

تتميز اللقطة عالية الدقة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في هاتف HUAWEI nova 9 SE بدعم تقنية مصراع التعرف على الذكاء الاصطناعي، مما يتيح الضبط الذكي للغالق بناءً على نوع الهدف. يلتقط هاتف HUAWEI nova 9 SE مشاهد ديناميكية بدقة.

يأتي هاتف HUAWEI nova 9 SE ببطارية كبيرة ويدعم تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، مما يتيح لك شحن 60 في المائة من البطارية في 15 دقيقة فقط أو شحن الهاتف بالكامل في 36 دقيقة فقط.

من حيث التصميم، يبرز هاتف HUAWEI nova 9 SE. يتميز بشاشة عرض كاملة من هواوي - HUAWEI FullView مقاس 6.78 بوصة ذات حواف فائقة النحافة مقاس 1.05 ملم. هذه الحواف الرفيعة تكمل تمامًا الجسم النحيف للغاية مقاس 7.94 مم للحصول على المظهر النحيف المثالي. يشهد تصميم Star Orbit Ring الكلاسيكي تطورًا آخر في هاتف HUAWEI nova 9 SE، حيث يرتقي بالمظهر الأيقوني إلى ارتفاعات أعلى. مع الهيكل النحيف المقترن بالغطاء الخلفي الزجاجي ثلاثي الأبعاد، يصبح الهاتف خفيفًا ويناسب راحة يدك، مما يجعله مريحًا وسهل الإمساك به.

لجميع منشئي المحتوى، يأتي هاتف HUAWEI nova 9 SE مزودًا بعدد كبير من تجارب التدوين الإبداعية. يدعم الهاتف خاصية التسجيل الأمامي / الخلفي المستمر، والذي يتيح لك التصوير بسلاسة من وجهات نظر مختلفة وحفظ لقطاتك كملف واحد. يدعم هاتف HUAWEI nova 9 SE أيضًا عرض الفيديو المزدوج. يمكنك استخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية في وقت واحد لتسجيل منظورين في مقطع فيديو واحد. يمكنك استخدام تطبيق Petal Clip المثبت مسبقًا في HUAWEI nova 9 SE لتحرير مدونات الفيديو. يوفر مجموعة متنوعة من قوالب قصة التحرير وموضوعات الفيديو المختلفة والموسيقى لتحرير اللقطات التي التقطتها.

مع تحسينات واجهة المستخدم EMUI 12 الجديدة، يوفر هاتف HUAWEI nova 9 SE تجربة مستخدم سلسة حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة. علاوة على ذلك، يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر والسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova 9 SE حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف وإيجاد وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.







