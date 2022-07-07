شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه قمر تجسس Discoverer 26 وما سبب إطلاقه من الولايات المتحدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت القوات الجوية الأمريكية قمرًا صناعيًا يسمى Discoverer 26 في مثل هذا اليوم 7 يوليو من عام 1961، في المدار مع حمولة سرية، وأقلعت من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا بالتوقيت المحلي (2329 بتوقيت جرينتش)، وكان Discoverer 26 جزءًا من سلسلة من أقمار الاستطلاع أو التجسس التي ظلت مهمتها سرية للغاية من قبل الحكومة الأمريكية حتى عام 1992.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، بينما كانت أقمار Discoverer الأخرى تتجسس على روسيا والصين والشرق الأوسط، تم استخدام Discoverer 26 لإجراء تجارب وأعمال جديدة، واختبار تقنيات هندسة المركبات الفضائية في المدار.

كما أجريت البعثة تقييم المرحلة الثانية من الصاروخ المعزز Agena-B، حيث احتوى هذا الجزء من مركبة الإطلاق على أدوات يمكنها قياس كيفية تأثير الأيونات والنيازك الدقيقة في المدار الأرضي المنخفض على المركبة الفضائية.

سقطت كبسولة عودة القمر الصناعي في الغلاف الجوي للأرض بعد 32 رحلة حول الكوكب، قبل أن يتم استردادها بنجاح، وقد سميت على اسم الشخصية الأسطورية ليسيثيا، ابنة الإله أوشيانوس وأحد العديد من محبي زيوس العظيم.