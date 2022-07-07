شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مميزات ساعة أبل الجديدة فى الشاشة والبطارية الضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت مجموعة ساعات Apple الذكية على عضو جديد هذا العام، عضو يدور حول الصلابة ويستهدف عشاق الرياضة المتطرفين، ووفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg، فإن شركة Apple تتقدم بشكل كبير وجريء لساعتها الذكية القوية القادمة والتي من المقرر أن تظهر لأول مرة في الخريف، ومع ذلك قد يضطر المشترون أيضًا إلى دفع فلس واحد مقابل ذلك - ربما 700 دولار أو أكثر.

وعند الحديث عن الترقيات الأساسية ، سيقدم الجهاز القابل للارتداء شاشة بحجم 2 بوصة ، وهي الأكبر على الإطلاق في ساعة Apple الذكية حتى الآن، وقدمت الشركة التي يقودها Tim Cook عرضًا عقاريًا للشاشة إلى Apple Watch Series 7 العام الماضي ، والتي جاءت مزودة بشاشة 1.9 بوصة.

ويقال إن دقة الشاشة على الساعة الذكية الوعرة القادمة من Apple ستقع عند 410 × 502 بكسل ، وستقدم جميع أجراس وصفارات أشقائها الأكثر انتشارًا، بصرف النظر عن الشاشة الأكبر ، فإن الزجاج الموجود فى ساعة أبل الذكية القوية سيوفر درجة أعلى من مقاومة الكسر، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

وستكون المادة المفضلة للغلاف أيضًا أكثر ثباتًا مقارنةً بالألمنيوم المعاد تدويره الموجود في الجيل الحالي من الساعات الذكية من Apple، كما أن حجم البطارية آخذ في الارتفاع أيضًا مما يضمن أن عشاق اللياقة البدنية يمكنهم الاستمرار لفترة أطول مع نظام اللياقة البدنية الخاص بهم دون الحاجة إلى وضع ساعتهم الذكية على قرص شحن.

تمامًا مثل الفانيليا Apple Watch Series 8 ، يُقال أيضًا أن شقيقها المتين يقدم ميزة استشعار درجة الحرارة التي ستخبر المستخدمين إذا كانوا بحاجة إلى فحص الحمى، ويتم أيضًا إجراء بعض التحسينات على جانب البرامج للأشياء، ويشير التقرير الذي يأتي من باب المجاملة مارك جورمان الموثوق به دائمًا ، إلى أن الساعة الذكية السميكة ستعمل أيضًا على "تحسين مقاييس التتبع مثل الارتفاع أثناء تمارين المشي لمسافات طويلة والبيانات أثناء السباحة".

البحث عن مكانة أخرى

ليس سرًا خفيًا أن ظهور Apple Watch لأول مرة قد قتل مغرورًا معينًا اسمه Pebble، ولكن حتى الآن لم تكن Apple Watch حقًا الخيار المفضل للرياضيين المتميزين ، وهي شريحة صنع فيها أمثال Garmin و Polar اسمًا على الرغم من تقديم ميزات أقل بكثير مقارنة بساعة Apple Watch.

خذ على سبيل المثال أحدث وأكبر سلسلة من إنتاج Apple ، السلسلة 7 وتأتي مع تصنيف مقاومة الماء يصل إلى 50 مترًا وفقًا لمعيار ISO 22810: 2010، ولتوضيح الأمر بعبارات بسيطة فإن الساعة المعتمدة من IP6X مناسبة فقط لأنشطة المياه الضحلة مثل السباحة فى المسبح أو المحيط.

ربما لا يكون أخذها للغطس في أعماق البحار فكرة جيدة، وتحذر Apple فعليًا من ارتداء ساعة ذكية من الفئة 7 من أجل "الغوص أو التزلج على الماء أو الأنشطة الأخرى التي تتضمن مياه عالية السرعة أو الغطس تحت عمق ضحل."

ولعشاق الرياضة المتطرفة، هذا مقيد بشكل خطير، ويبدو الجمع بين ذكاء Apple Watch Series 8 ببطارية تدوم طويلاً وبنية قوية قادرة على التعامل مع السيناريوهات المذكورة أعلاه بمثابة وصفة مؤكدة للنجاح.

ومع برنامج Apple المصقول والمكمل بمجموعة خدمات اللياقة البدنية الأفضل في الصناعة ، ويبدو إصدار Apple Watch القوي بالفعل وكأنه الفائز، ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الترقيات تستدعي سعرًا محتملًا ، ولكن يبدو أنه لن يكون لدينا وقت طويل للانتظار قبل أن نكتشف ذلك على وجه اليقين.