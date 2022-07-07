جامعة الفضاء الدولية تدخل عالم "Metaverse" عبر شراكة مع "Metavisionaries"

تحت عنوان "كيف يعمل جسم الإنسان في بيئة الفضاء الفريدة؟»، تنظم جامعة الفضاء الدولية International Space University بالشراكة مع شركة Metavisionaries»، ورشة عمل بحضور اثنين من كبار العلماء، في إطار مساعي الجامعة لدخول عالم الفضاء الرقمي Metaverse.



الورشة تأتي في إطار «برنامج دراسات الفضاء SSP»، في نسخته الـ34، وهو برنامج تابع للجامعة، ويوفر ورش عمل في جميع تخصصات الفضاء، بالإضافة إلى التعليم العملي من خلال الورش والزيارات المهنية، ويستهدف الأشخاص الذين يعملون في المجالات المتعلقة بالفضاء والذين يرغبون في توسيع قاعدة معارفهم، وهو عبارة عن برنامج مكثف مدته تسعة أسابيع في الفترة من يونيو إلى أغسطس في مواقع مختلفة حول العالم.



ويوجه المشاركين في الورشة، ويقودانها اثنان من علماء الفضاء، د. تارا روتلي، مدير العلوم في شركة Metavisionaires، رود. جيمس جرين، الرئيس المُشارك الأساسي لـ«جامعة الفضاء الدولية»، وكبير فريق العلماء السابق في وكالة ناسا؛ حيث سيقودان المشاركين من خلال نشاط عملي في «كلية الهندسة والتكنولوجيا» بالبرتغال، وسيتم من خلاله تنفيذ «برنامج دراسات الفضاء SSP».



حيث قال السيد الدكتور وسيم أحمد الرئيس التنفيذي لشركة «Metavisionaries»، إن جائحة كورونا أدت إلى السرعة في اعتماد التكنولوجيا خاصة في القطاع التعليمية، إذ تُمهِّد تقنية (ويب 3.0) وعالم الفضاء الرقمي (Metaverse) الطريق نحو إعادة تصوُّر منظومة التعليم، مؤكدًا أن الشراكة مع جامعة الفضاء الدولية، تشير إلى اعتزام الجامعة في أن تلعب دورًا رائدًا في مسألة تشكيل وتمكين هذا التحول؛ وذلك بهدف إعداد الأجيال المقبلة لمستقبل العمل، فضلًا عن أن هذا العمل سيمكن النشاط الميداني المميز «جامعة الفضاء الدوليَّة» من دخول عالم الفضاء الرقمي «Metaverse» والعمل على توفير التعلم بطريقة لم يختبرها المشاركون مِن قبل.



وأوضح السيد الرئيس التنفيذي للشركة، أن بعد الانتهاء من هذا ستقوم كلٌّ من «جامعة الفضاء الدوليَّة» وشركة «Metavisionaries» وشركة «Ice Cubes» بمشاركة المزيد من التفاصيل حول خطة انضمام كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر لهذا البرنامج بعد «إطلاق تحدي مسابقة الفضاء العالمي للاستدامة» والتي ستعلن نتائجها في بطولة كأس العالم «FIFA 2022»، والذي عن طريقه ستتغير طريقة مشاهدة محبي كرة القدم للمباريات.



ويعتبر «عالم الفضاء الرقمي Metaverse» إنترنت ثلاثي الأبعاد، إذ أنه يهتم بمساحة الواقع الافتراضي التي يمكن للمستخدمين من خلالها التفاعل مع بيئة يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر ومستخدمين آخرين، بينما تستخدم شركة «Metavisionaries» تقنية ويب 3.0 – (web3) لتطوير منظومة التعليم، وتوفير فرص تعلُّم عالمية، ومتعددة التخصصات، وغامرة للمتعلمين في جميع أنحاء العالم، وذلك لتحقيق هدفها المُتمثِّل في توفير الوصول إلى «اقتصاد الفضاء».



تقنية Web3 التي تستخدمها «Metavisionaries» تعتبر الحل لمعضلة احتكار الويب من قبل شركات التكنولوجيا الكبيرة، حيث يتبنى اللامركزية ويتم بناؤه وتشغيله وامتلاكه من قبلمستخدميه أي يضع Web3 السلطة في أيدي الأفراد بدلاً من الشركات، بينما يمثل التعاون بين «برنامج دراسات الفضاء SSP»، و«شركة Metavisionaries»، بداية شراكة تجمع بين المُعلِّمين والعلماء وخبراء الصناعة؛ بهدف تقديم مناهج مُتعدِّدة التخصصات، وإعداد الطلاب لمستقبل العمل.



وتتميز جامعة الفضاء الدولية، بأنها الوحيدة حول العالم، التي تكرس كل طاقتها لتعليم علوم الفضاء، وقد خرجت الجامعة 5200 خريجا يعملون في 110 دولة حول العالم بما في ذلك رواد الفضاء ورجال الأعمال.