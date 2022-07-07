ارتفاع في درجات الحرارة حتي ثاني أيام عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح إن الطقس خلال الأيام الماضية شهد ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الرطوبة، الأمر الذي يجعل شعورنا بدرجات الحرارة المرتفعة أكثر من الطبيعي، نظرا لتأثرنا بمنخفض الهند الموسمي.

وأضافت غانم ، المُذاع على فضائية “dmc”، أن هناك أجواء حارة على أغلب سواحلنا الشمالية المطلة على البحر المتوسط، وهو المتوقع أن يستمر معنا حتى غدًا الجمعة وأول وثاني أيام عيد الأضحى.

وأوضحت أن متوسط درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع يصل إلى 36 درجة مئوية، مشيرة إلى أن هناك نشاطًا للرياح فى الساعات الأولى من الليل، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس.