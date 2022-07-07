سامسونج تريد اطلاق One Ui 5 التجريبية في وقت قريب على أجهزة S22

One Ui 5 النسخة القادمة من واجهة سامسونج المميزة ستكون مبنية على نظام Android 13 وستحمل مزايا النسخة الجديدة من النظام، حاليًا سامسونج تعمل بشكل جدي على الواجهة وهناك أخبار عديدة ان سامسونج تريد اصدار الواجهة بنسختها التجريبية على أجهزة Galaxy S22 في وقت قريب جدًا، حيث ان سامسونج تعمل بشكل جدي على ايصال الواجهة الجديدة الى أجهزتها بشكل سريع، فماذا نعرف؟

سامسونج تريد اطلاق One Ui 5 مبكرًا

تجري بعض الأخبار من شركة سامسونج ان الشركة بدأت بإرسال النسخة التجريبية للواجهة الجديدة الى موظفي الشركة الذين يحملون اجهزة S22 لبدأ اختبارات الواجهة بشكل رسمي، وبعدها بشكل سريع تريد سامسونج ان ترسل النسخة التجريبية من الواجهة لاجهزة Galaxy S22 خلال الشهر الجاري لبدأ اختبارات الواجهة والعمل على ايصالها لمرحلة مستقرة في أسرع وقت ممكن، حيث انه بناء على العديد من التسريبات فسامسونج تريد ان ترسل الواجهة المستقرة الى كل أجهزة S22 في أكتوبر المقبل

نظام Android 13 لازال قيد التطوير حاليًا ولازال في مرحلته التجريبية على أن تصدر النسخة النهائية منه في شهر سبتمبر المقبل او بدايات أكتوبر القادم، على الرغم ان جدولة جوجل للنظام تؤشر اننا قد نرى النظام في شهر اغسطس القادم، بالطبع تكون أجهزة Google Pixel هي اول الأجهزة في الحصول على التحديثات، لكن سامسونج تعمل بشكل جدي وسريع على ايصال التحديث الى أجهزتها فتكون هي أسرع شركة في ايصال التحديثات بعد جوجل.

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