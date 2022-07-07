شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها إذا كان بحث Outlook لا يعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر مربع البحث في Outlook طريقة مفيدة للعثور بسرعة على بعض البيانات ببريدك الإلكتروني، من خلال التمشيط عبر قاعدة بيانات هائلة من الرسائل على الفور تقريبًا، لكن قد تجد أن بحث Outlook يتوقف عن العمل أحيانًا، مما يتركك بلا طريقة للعثور على ما تحتاجه.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه في حين أن هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى توقف Outlook عن البحث، إلا أن الأسباب الجذرية مفهومة جيدًا بشكل عام، وفيما يلي عدة طرق لاستكشاف أخطاء Outlook وإصلاحها عندما لا يعمل البحث.



اغلق Outlook واعد تشغيله اغلق Outlook واعد تشغيله كلما لاحظت أن Outlook يتصرف بطريقة غريبة أو غير متوقعة، فإن أول شيء يجب عليك فعله لمحاولة حل المشكلة هو إغلاق البرنامج وإعادة تشغيله.

يؤدي هذا إلى التخلص من أي بيانات مؤقتة يمكن أن تسبب المشكلة، ولا يمكنك ببساطة إغلاق نافذة Outlook بالطريقة المعتادة، لأن Outlook يترك الخدمات تعمل في الخلفية، لذلك للتأكد من أنه مغلق بالفعل، تحتاج إلى استخدام مدير المهام.

1. اضغط فوق ابدأ ثم اكتب "مدير المهام".

2. اضغط فوق "إدارة المهام" في نتائج البحث عندما تراها تظهر.

3. اضغط فوق Microsoft Outlook ثم انقر فوق إنهاء المهمة.

4. ابدأ برنامج Outlook مرة أخرى.

إذا لم يؤد ذلك إلى حل مشكلة البحث لديك، فجرب خيار استكشاف الأخطاء وإصلاحها التالي.





قم بإعادة تشغيل جهاز الحاسوب

هناك خطوة أخرى بسيطة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها يمكن أن تحل هذه المشكلة، وهي إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

اضغط فوق ابدأ ثم رمز الطاقة، واختر إعادة التشغيل، وبعد إيقاف تشغيل الكمبيوتر وبدء تشغيله مرة أخرى، افتح Outlook مع معرفة ما إذا كانت ميزة البحث قد تمت استعادتها.





قم بتشغيل مستكشف أخطاء البحث ومصلحها

تعد مشكلات البحث شائعة بدرجة كافية لدرجة أن Microsoft قامت بإنشاء مستكشف أخطاء ومصلحها في Windows، ويمكن لمصلح الأخطاء هذا حل مشكلات بحث Outlook غالبًا لأن Outlook يستفيد من خدمات البحث المضمنة في Windows.

1. اضغط فوق Start (ابدأ) ثم اضغط فوق Settings (الإعدادات).

2. في مربع البحث "بحث عن إعداد"، اكتب "مشكلة" ثم اضغط فوق استكشاف مشكلات أخرى وإصلاحها عندما تراها تظهر في نتائج البحث.

3. في قسم "أخرى"، اضغط فوق "تشغيل" على يسار البحث والفهرسة.

4. في نافذة البحث والفهرسة، اضغط فوق جميع المشكلات التي تواجهها، بما في ذلك بحث Outlook الذي لا يعرض نتائج.

5. اضغط فوق "التالي" واترك مستكشف الأخطاء ومصلحها يعمل.





تأكد من فهرسة Outlook للبحثيحتوي Outlook على إعدادات البحث الخاصة به والتي يمكنك التحقق منها أيضًا، ولعل من أكثر المشكلات شيوعًا أن محرك البحث يتوقف عن فهرسة Outlook للبحث، هذا هو السهل تحديد.

1. في Outlook، اضغط فوق ملف ثم اختر خيارات.

2. في جزء التنقل على اليسار، اضغط فوق بحث.

3. في قسم "المصادر"، اضغط على "خيارات الفهرسة".

4. في مربع الحوار "خيارات الفهرسة"، يجب أن ترى Microsoft Outlook في قائمة المواقع التي تتم فهرستها.

5. إذا كنت لا ترى Outlook مدرجًا، فاضغط فوق تعديل، وحدد المربع الخاص بـ Microsoft Outlook ثم اضغط فوق موافق.





احذف واعد إنشاء فهرس بحث Outlookكما أنه حتى إذا تم تكوين كل شيء بشكل صحيح، فسيفشل بحث Outlook في حالة تلف فهرس البحث، ولحل هذه المشكلة المحتملة، يمكنك إعادة إنشاء الفهرس.

1. في Outlook، اضغط فوق ملف ثم اختر خيارات.

2. في جزء التنقل على اليسار، اضغط فوق بحث.

3. في قسم "المصادر"، اضغط على "خيارات الفهرسة".

4. في مربع الحوار "خيارات الفهرسة"، اضغط فوق "خيارات متقدمة".

5. في علامة التبويب إعدادات الفهرس، في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها، اضغط فوق إعادة الإنشاء.

سيستغرق إعادة بناء الفهرس بعض الوقت، وعند الانتهاء، اعد تشغيل الكمبيوتر واختبر بحث Outlook مرة أخرى.





تأكد من تحديث Outlookعلى الرغم من أنه من غير المحتمل نسبيًا، فمن المحتمل أن يكون الخطأ أو عدم التوافق في الإصدار الحالي من Outlook يمنع البحث من العمل بشكل صحيح.

يمكنك التخلص من هذا الخلل المحتمل عن طريق التأكد من تشغيل أحدث إصدار من Outlook مع جميع التحديثات المتوفرة وإصلاحات الأخطاء.

1. في Outlook، اضغط فوق ملف ثم اختر حساب Office.

2. على الجانب الأيمن من النافذة، اضغط فوق خيارات التحديث.

3. في القائمة المنسدلة، اضغط فوق التحديث الآن.

4. سيقوم Outlook بالبحث عن التحديثات وتثبيتها.