شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية استخدام وضع الطاقة المخفى فى جهاز MacBook Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما كان لدى أجهزة MacBooks خيار وضع الطاقة المنخفضة الذي يمكن للمستخدمين تمكينه من تقليل بعض الميزات الإضافية والإعدادات المنخفضة لتوفير أكبر قدر ممكن من عمر البطارية، ولكن مع طراز 2021 MacBook Pro مقاس 16 بوصة مع شريحة M1 Max .

أضافت آبل خيارًا جديدًا مصممًا بشكل أكبر لأولئك الذين يستخدمون أجهزة ماك بوك الخاصة بهم كبديل لسطح المكتب لإنجاز عمل جاد: يطلق عليه وضع الطاقة العالية، وهو في الأساس عكس الطاقة المنخفضة.

إذا كان هذا يبدو مناسبًا تمامًا لأعباء عملك وتعلم أنك ستكون بالقرب من منفذ لتوفير البطارية، فسنعرض لك كيفية تمكين وضع الطاقة العالية وما يمكن توقعه منه.

ماذا يفعل وضع الطاقة العالية بالضبط؟

لا تقدم آبل جميع التفاصيل، ولكن وضع الطاقة العالية مصمم للسماح لـ ماك بوك برو بتقديم أداء أعلى لأعباء العمل الأكثر كثافة. يتضمن جزء من ذلك زيادة سرعات المروحة إلى مستويات أعلى حتى تبرد المكونات الداخلية بشكل أسرع وتصبح أكثر كفاءة.

توصي آبل باستخدام هذا الوضع عند التعامل مع أعمال التصميم المتطورة، مثل ملفات 8K ProRes 4444 ذات درجات الألوان ومقاطع فيديو 8K DNxHR، إذا كنت تعمل على مشروعات تستهلك قدرًا كبيرًا من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وتتطلب الحد الأقصى من مرئيات الشاشة، فيمكن أن يكون وضع الطاقة العالية مفيدًا حسبما نقل موقع Digitartlends.

ضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى طرازات MacBook Pro المناسبة لمشاهدة هذه الميزة، تمت إضافته لأول مرة مع جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة 2021، ولكن فقط أولئك الذين يستخدمون شريحة M1 Max ، وليس شريحة M1 Pro، لن يعمل مع MacBook Pro الأصغر حجمًا 13 بوصة أو الرقائق الأقل، لذلك قد ترغب في التحقق من التهيئة للتأكد من أن لديك الطراز الصحيح.

كيفية تمكين وضع الطاقة العالية على MacBook Pro مقاس 16 بوصة

كما هو الحال دائمًا من الجيد التأكد من تحديث MacOS وشحن بطاريتك قبل أن تبدأ، يمكن أن يعمل وضع الطاقة العالية على طاقة البطارية أو عند توصيله بمحول طاقة، على الرغم من أنه سيستنزف البطاريات بسرعة أكبر.

الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى جهاز ماك الخاص بك واختر أيقونة قائمة آبل في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة MacOS الرئيسية.

الخطوة 2: حدد تفضيلات النظام.

الخطوة 3: عند فتح تفضيلات النظام، حدد رمز البطارية.

الخطوة 4: انظر إلى القائمة الموجودة على الجانب الأيسر، وسترى خيارات لكل من البطارية ومحول الطاقة.

سيتحكم هذا في كيفية تصرف MacBook Pro اعتمادًا على مصدر الطاقة الخاص به. إذا اخترت البطارية فسيتم تطبيق الإعدادات التي تقوم بتغييرها على طاقة البطارية فقط، وبالمثل بالنسبة لخيار محول الطاقة.

ومن الشائع اختيار وضع الطاقة العالية لمحول الطاقة فقط بحيث تقل مخاطر استهلاك البطارية، ولكن يمكنك اختيار إما خيار الطاقة أو كليهما.

الخطوة 5: ابحث عن القسم المسمى وضع الطاقة ، وحدد القائمة المنبثقة بجانبه. د إذا كان لديك طراز MacBook Pro المناسب ، فسترى خيارات Low Power و Automatic و High Power. حدد High Power للمتابعة.

الخطوة 6: قم بالتأكيد وسيتحول جهاز MacBook Pro الخاص بك الآن إلى وضع الطاقة العالية.

يمكنك التبديل مرة أخرى في أي وقت من القائمة أو عن طريق اختيار زر استعادة الإعدادات الافتراضية.

وإذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان MacBook Pro في وضع الطاقة العالية حاليًا أم لا، فيمكنك التحقق بسهولة من خلال تحديد رمز البطارية في الزاوية العلوية اليمنى من MacOS، سيكون لدى MacBook Pro المتوافق قسم "وضع الطاقة العالية" يوضح ما إذا كان قيد التشغيل أو الإيقاف.