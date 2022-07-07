شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انقطاع الاتصال بمركبة فضائية فى طريقها لاختبار مدار القمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ناسا أنها فقدت الاتصال بمركبة فضائية بقيمة 32.7 مليون دولار كانت متوجهة إلى القمر لاختبار مدار قمري غير متوازن، لكن مهندسي الوكالة يأملون أن يتمكنوا من حل المشكلة، وبعد اتصال ناجح وآخر جزئي، قالت وكالة الفضاء إنها لم تعد قادرة على الاتصال بالمركبة الفضائية المسماة Capstone.

ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، قالت المتحدثة باسم ناسا سارة فرايزر، إن المهندسين يحاولون معرفة سبب انقطاع الاتصالات وهم متفائلون بقدرتهم على إصلاحه.

وقال فرايزر، إن المركبة الفضائية، التي انطلقت من نيوزيلندا في 28 يونيو، أمضت ما يقرب من أسبوع في مدار حول الأرض وتم إطلاقها بنجاح في طريقها إلى القمر، عندما انقطع الاتصال.

كما أن القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 55 رطلاً هو بحجم فرن الميكروويف وسيكون أول مركبة فضائية لتجربة هذا المدار البيضاوي، حيث تريد ناسا تنظيم موقعها في البوابة القمرية، وستكون البوابة بمثابة نقطة انطلاق لرواد الفضاء قبل نزولهم إلى سطح القمر.

يوازن المدار بين جاذبية الأرض والقمر، وبالتالي يتطلب القليل من المناورة والوقود، ويسمح لمحطة فضائية بالبقاء على اتصال دائم مع الأرض.