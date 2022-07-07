شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور لمجرة درب التبانة والكواكب فى ظلام الفضاء بمسابقة فلكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إدراج صور لارتفاع مجرة درب التبانة، وتصادم المجرات وظاهرة الشفق القطبي عبر سماء الليل في القائمة المختصرة لمسابقة مصور علم الفلك لهذا العام، كما تم استلام أكثر من 3000 مشاركة من مجموعة من المصورين الهواة والمحترفين في 67 دولة حول العالم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشمل الصور المختصرة للمسابقة، التى يديرها المرصد الملكي جرينتش، قمر الحصاد وهو يرتفع، وأضواء درب التبانة التى تعكسها أعلى طريق سريع وطنى فى العالم في التبت.