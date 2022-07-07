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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور لمجرة درب التبانة والكواكب فى ظلام الفضاء بمسابقة فلكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تم إدراج صور لارتفاع مجرة درب التبانة، وتصادم المجرات وظاهرة الشفق القطبي عبر سماء الليل في القائمة المختصرة لمسابقة مصور علم الفلك لهذا العام، كما تم استلام أكثر من 3000 مشاركة من مجموعة من المصورين الهواة والمحترفين في 67 دولة حول العالم.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشمل الصور المختصرة للمسابقة، التى يديرها المرصد الملكي جرينتش، قمر الحصاد وهو يرتفع، وأضواء درب التبانة التى تعكسها أعلى طريق سريع وطنى فى العالم في التبت.
تصادم المجرات
ظاهرة الشفق القطبي
وكان أحد المعالم الفلكية البارزة في عام 2021 هو اكتشاف المذنب ليونارد، وهو مذنب طويل المدى حدده "ج. ليونارد" في 3 يناير من العام الماضي، حيث أجرى أقرب ممر له بالقرب من الأرض في 12 ديسمبر 2021 وكان ألمع مذنب هذا العام.
مجرة درب التبانة والطبيعة
وقال المنظمون إن ما يقرب من ربع الطلبات المقدمة إلى فئة الكواكب والمذنبات والكويكبات ركزت على هذا المذنب، بما فى ذلك صورة مذهلة التقطها ليونيل مجزيك في ناميبيا.
القمر
وكان أحد الموضوعات التي استحوذ عليها بعض الوافدين هذا العام هو تأثير التلوث والتلوث الضوئي على التصوير الفلكي.
مجرة درب التبانة