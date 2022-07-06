علوم وتكنولوجيا

كيفية حذف ملفات الارتباط Cookies من جوجل كروم على اندرويد و ويندوز

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محمود هاني 0 تبليغ

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ملفات الارتباط Cookies هي ملفات يتم تحميلها تلقائيًا عندما تقوم بتصفح الإنترنت وهنا جوجل كروم من أكثر المتصفحات التي يتم استعمالها في تصفح الانترنت، ملفات تعريف الارتباط ملفات يتم تحميلها تلقائيًا تملأ الـcache الخاص بالمتصفح، تُستعمل هذه الملفات في تحسين التجربة الكلية للتصفح ولكن لا تستطيع الوثوق بكل الملفات بل بعض الملفات لا يمكن الوثوق بها تمامًا، في هذا المقال نتحدث عن كيفية حذف الـ Cookies من على متصفح جوجل كروم على هواتف اندرويد ونظام ويندوز

كيفية حذف ملفات الارتباط Cookies من جوجل كروم على اندرويد و ويندوز

لماذا تحذف ملفات الارتباط Cookies؟

  • سرقة البيانات
    • يمكن استعمال هذه الملفات في سرقة البيانات الخاصة بك وهناك العديد من الحوادث التي استغل فيها الهاكرز ملفات الكوكيز من أجل الوصول الى بيانات التصفح والبيانات الشخصية الخاصة بضحاياهم
  • ضعف سرعة التصفح
    • الأمر أشبه بسيارة تسير بسرعة كلما زاد الحمل الموجود داخل السيارة كلما صارت ابطأ في السير، كلما زادت كمية الملفات المحملة كلما صار تحميل الصفحات ابطأ فيجب ان تقوم بمسح الملفات عندما تجد تحميل الصفحات بطيئًا
  • خصوصية البيانات
    • بمجرد ان توافق على تحميل أي من الكوكيز فيمكن للمواقع تتبع الصفحات التي تزورها وعمليات الشراء التي تقوم بها بالتالي يمكنهم عرض اعلانات اكثر لك

كيفية حذف ملفات تعريف الارتباط Cookies من جوجل كروم على ويندوز

  • افتح قائمة اعدادات كروم واختر More Tools
  • اختر Clear Browsing Data

كيفية حذف ملفات الارتباط Cookies من جوجل كروم على اندرويد و ويندوز 1
  • في اختيار Time Range امامك اختر المدة الزمنية التي تريد مسح ملفاتها ما بين الساعة الأخيرة للتصفح والـ24 ساعة الأخيرة وغيرها من الخيارات

كيفية حذف ملفات الارتباط Cookies من جوجل كروم على اندرويد و ويندوز 2
  • قم بتحديد الصندوق بجانب اختيار Cookies and other site data

كيفية حذف ملفات الارتباط Cookies من جوجل كروم على اندرويد و ويندوز 3
  • اضغط على زر Clear Data

كيفية حذف ملفات تعريف الارتباط Cookies من جوجل كروم على اندرويد

  • افتح متصفح كروم على هاتفك

كيفية حذف ملفات الارتباط Cookies من جوجل كروم على اندرويد و ويندوز 4
  • من القائمة اختر History

كيفية حذف ملفات الارتباط Cookies من جوجل كروم على اندرويد و ويندوز 5
  • اختر Clear Browsing data

كيفية حذف ملفات الارتباط Cookies من جوجل كروم على اندرويد و ويندوز 6
  • في خيار Time Range اختر المدة الزمنية التي تريد مسح ملفاتها

كيفية حذف ملفات الارتباط Cookies من جوجل كروم على اندرويد و ويندوز 7
  • قم بتحديد الخيار Cookies and Site Data

كيفية حذف ملفات الارتباط Cookies من جوجل كروم على اندرويد و ويندوز 8
  • اضغط على زر Clear Data

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المصدر الأصلي : عرفني

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