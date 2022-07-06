شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه اكتشاف قمر المشترى "ليسيثيا"؟.. تعرف على قصته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أنه في مثل هذا اليوم 6 يوليو من عام 1938، اكتشف عالم فلك أمريكي يُدعى سيث بارنز نيكولسون قمر المشترى ليسيثيا Lysithea أي قبل أكثر من 80 عاما، وذلك من مرصد Mount Wilson في كاليفورنيا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، كان هذا هو القمر العاشر الذي وجده علماء الفلك في كوكب المشتري، واعتبارًا من يونيو 2017، تم العثور على 69 قمراً يدور حول كوكب المشتري.

ويبلغ قطر ليسيثيا حوالي 11 ميلًا فقط وهي جزء من مجموعة أقمار المشترى Jupiter's Himalia، والتي تحتوي على خمسة أقمار غير منتظمة تتبع مدارات متشابهة ويُعتقد أن لها أصلًا مشتركًا.

وتمت تسمية القمر على اسم الشخصية الأسطورية ليسيثيا، ابنة الإله Oceanus وواحد من العديد من محبي زيوس العظيم.