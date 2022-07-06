شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحذر من "خطأ يوم الصفر" وتنشر تحديثا أمنياً لحماية المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جوجل تحديثًا أمنيًا لمتصفح كروم يعمل على إصلاح ما يُعرف باسم خطأ يوم الصفر. تؤثر المشكلة على كروم على أنظمة التشغيل ويندوز وماك وأندرويد. يمكن أن يؤدي الخلل إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، وهو ثغرة أمنية خطيرة، لذلك من الأفضل تنزيل أحدث إصدار وتثبيته على الفور.

وتعنى أخطاء Zero-day أن هذه نقطة ضعف معروفة، قالت جوجل إن الخلل يتم استغلاله بالفعل من قبل المتسللين.

لم تنشر جوجل شرحًا تفصيليًا لكيفية عمل الاستغلال، ولكنها ستفعل ذلك عندما يقوم غالبية الأشخاص بالتحديث، مما يجعل خطر حدوث المزيد من الهجمات أقل حدة وفقا لما نقله موقع ذا صن.

تم تحديد أخطر خطأ على أنه CVE-2022-2294، كما أن التحديث يصحح أيضًا CVE-2022-2295 و CVE-2022-2296.

على الرغم من ندرة التفاصيل، يتم استخدام الثغرة من قبل المتسللين، لذلك يوصي تقرير موقع ذا صن بتحديث كروم على الفور. قد يسمح الاستغلال بتنفيذ تعليمات برمجية تعسفية على سطح المكتب، الأمر الذي من شأنه أن يمنح المتسللين وصولاً كاملاً إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

هذا هو الخطأ الرابع في كروم الذي يتم إصلاحه هذا العام، مع وصول الإصلاحات السابقة في فبراير ومارس وأبريل، مما يشير إلى زيادة في محاولات القرصنة.

سيكون من الأفضل تمكين تحديثات كروم التلقائية أثناء التواجد في صفحة حول كروم لمعالجة هذه المشكلات في أقرب وقت ممكن.

كيف تحمي نفسك

لتثبيت أحدث إصدار من جوجل كروم على نظام التشغيل ويندوز أو ماك، افتح التطبيق وانقر فوق النقاط الرأسية الثلاث في أعلى اليمين لرؤية المزيد من الخيارات.

في قائمة "تعليمات"، اختر "حول كروم" للاطلاع على معلومات حول المتصفح. في معظم الحالات سيبدأ كروم تلقائيًا عملية التحديث بحيث لا يلزم سوى إعادة التشغيل لإنهاء التثبيت.

إذا ظهر زر تحديث فانقر عليه، ثم أعد تشغيل التطبيق لإنهاء وتأمين المتصفح من الهجمات.

إذا كان الإصدار الأخير مثبتًا بالفعل فلا داعي للتحديث ولن يتأثر كل جهاز كمبيوتر. تتطلب قناة كروم Stable على ويندوز والقناة الموسعة على كل من ويندوز و ماك التحديث، بشكل افتراضي يكون كروم على القناة الثابتة، وهو الأفضل لمعظم المستخدمين والأقل احتمالًا لحدوث مشكلات.