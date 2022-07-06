شاومي تطلق Mi Band 7 Pro بمميزات كثيرة

أطلقت شاومي سوار Xiaomi Mi Band 7 Pro بشكل رسمي يوم اطلاقها لهاتف Xiaomi 12S Ultra، السوار الجديد يقدم مميزات متطورة عن النسخة العادية منه، كان من المتوقع ان تطلق شاومي هذا السوار بمجموعة من المميزات الكبيرة بعدما أطلقت الشركة النسخة العادية منه Mi band 7 بلا شيء جديد يُعتبر، النسخة الـPro هنا تأتي بشاشة أكبر مربعة الشكل مثل Huawei Band 6 وبمزايا إضافية تقربها من الساعات الذكية، فتعال نتحدث عنها

اطلاق سوار Mi Band 7 Pro

اثناء مؤتمر اطلاق هاتف Xiaomi 12S Ultra أصدرت شاومي ولأول مرة في تاريخها نسخة Pro من سوارها الذكي الـMi Band والتي حملت اسم Mi Band 7 Pro، كأول مرة نجد سوارين ذكيين من شاومي في نفس العام، التي تخلت عن التصميم التقليدي لسوار شاومي الذكي البيضاوي الشكل واتجهت الى تصميم أقرب للمربع بحواف دائرية، تغيير التصميم يبدو انه لمنافسة تصميم الأساور الذكية الخاصة بشركتي Huawei و Honor لكن التصميم الجديد ليس كل شيء بل هناك اضافات أخرى في السوار نفسه تجعله منافسًا قويًا في عالم الأساور الذكية.

كبداية لأول مرة في سوار ذكي هناك GPS مدمج في السوار نفسه، يمكن للسوار تتبع مشيك او الركض او حتى ركوب العجل بدون الحاجة ان يكون هاتفك في جيبك، وجود GPS مدمج في السوار امر ممتاز فلا سوار ذكي يحمل هذه الميزة حتى الآن، بجانب ذلك فالسوار يدعم الـNFC التي يمكن استعمالها في عمليات الدفع المختلفة بكل سهولة، شاومي جعلت الـNFC ميزة أساسية في السوار فيكون الأمر منطقيًا اذا اطلقته شاومي عالميًا بدلًا من سوار Mi Band 7 NFC، بالإضافة الى ان سوار Mi Band 7 Pro يدعم شاشة الـAlways On Display لتظل الشاشة قيد العمل ان احتجتها، مع دعم لمستشعر اضائة فيمكن للشاشة تغيير سطوعها بشكل تلقائي بناء على الإضائة المحيطة

من ناحية البطارية فالسوار الذكي يحمل بطارية -كما تقول شاومي- تصمد لـ12 يوم من الاستخدام الطبيعي المعتدل، وستة أيام من الاستخدام الثقيل، أشك في ان البطارية ستصمد طويلًا عند استعمال الـGPS فانا في ساعتي Honor Magic Watch 2 البطارية تنخفض بنسبة كبيرة عندما استعمل الـGPS المدمج بها، مع مقاومة للماء والغبار حتى 5 من الضغط الجوي رقم طبيعي اعتدنا عليه وهو رقم جيد.

مزايا Mi Band 7 Pro الصحية

يتضمن السوار الذكي 117 وضعًا للتمارين المختلفة، يعني أنه يضم مكتبة واسعة من تمارين داخل المنزل وخارجه، مع 10 أنماط للجري مختلفين، واحد من هذه الأنماط يشرف على معدل نبضات قلبك والسرعة المطلوبة للجري وغيرها من الأمور المهمة، المزايا الصحية الافتراضية أيضًا موجودة من مراقبة لمعدل النبضات بشكل دائم، مراقبة لنسبة الأكسجين في الدم، تتبع النوم وغيرها من المزايا الصحية المهمة.

سعر Mi Band 7 Pro وتوفرها

سعر السوار الذكي في الصين هو 379 يوان صيني اي ما يعادل تقريبًا 56 دولار أمريكي فقط، رغم كل هذه المميزات الا ان هذا يُعد سوارًا ذكيًا رخيص الثمن حتى الآن، بالنسبة للتوافر فلا أخبار عن توفرها عالميًا ولم تتحدث شاومي عن الإطلاق العالمي من عدمه، اطلاق السوار حتى الآن لازال في الصين فقط ولكن نأمل ان يتم اطلاق السوار بشكل عالمي لكثير مميزاته التي تميزه عن باقي الأساور الذكية.

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